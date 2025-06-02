Η Μόσχα θέτει σκληρούς όρους για τον τερματισμό του πολέμου, όπως αποκαλύπτει το ρωσικό υπόμνημα που παραδόθηκε στην Ουκρανία κατά τις συνομιλίες της Κωνσταντινούπολης, επιμένοντας σε εδαφικές παραχωρήσεις, στρατιωτικούς περιορισμούς και άρση των δυτικών κυρώσεων.

Σύμφωνα με τις προτάσεις του υπομνήματος, η Ρωσία θέτει ως όρο τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία και στη συνέχεια υπογραφή ειρηνευτικής συμφωνίας.

Παράλληλα, ζητά την άμεση παύση της παροχής όπλων και πληροφοριών από τη Δύση προς την Ουκρανία ως προϋπόθεση για κατάπαυση του πυρός, ενώ θέτει ως όρο την παύση της επιστράτευσης και έναρξη αποστράτευσης στην Ουκρανία.

Απαιτεί την ουδετερότητα της Ουκρανίας και απαγόρευση οποιασδήποτε στρατιωτικής δραστηριότητας τρίτων κρατών στο ουκρανικό έδαφος.



Επίσης, για να συμφωνήσει σε εκεχειρία, η Μόσχα ζητά την πλήρη απόσυρση των ουκρανικών στρατευμάτων από τα υπό ρωσική κατοχή ουκρανικά εδάφη Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα.

Μεταξύ άλλων, η Ρωσία απαιτεί την άρση όλων των οικονομικών κυρώσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και την απόρριψη νέων περιοριστικών μέτρων.

Το Κρεμλίνο θέτει ως όρο την αναγνώριση της Κριμαίας και των περιοχών Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίζια, Χερσώνα ως εδάφη της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ζητώντας την πλήρη απόσυρση του ουκρανικού στρατού.

Η Μόσχα προτείνει την αποκατάσταση οικονομικών σχέσεων, συμπεριλαμβανομένης της διέλευσης ρωσικού φυσικού αερίου μέσω Ουκρανίας.

Ζητά την επιβεβαίωση του μη πυρηνικού καθεστώτος της Ουκρανίας, με ρητή απαγόρευση εγκατάστασης πυρηνικών όπλων στο έδαφός της ενώ απαιτεί τον περιορισμό των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, τόσο σε στρατιώτες όσο και σε εξοπλισμό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.