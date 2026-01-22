Champions League: Όλα τα σενάρια μετά το τέλος της 7ης αγωνιστικής - 24ος ο Ολυμπιακός

Δύο αποτέλεσματα δεν ευνόησαν τον Ολυμπιακό στο δεύτερο κομμάτι της 7ης αγωνιστικής της League phase, η νίκη της Κάραμπαγκ επί της Άιντραχτ με 3-2 και η νίκη της Αθλέτικ Μπιλμπάο επί της Αταλάντα με 2-3.

Αυτό σημαίνει πως η ελληνική ομάδα χρειάζεται τη νίκη επί του Άγιαξ την τελευταία αγωνιστική για να περάσει 99,99% (και όχι 100% διότι η ισόβαθμη Κοπεγχάγη αν νικήσει με ένα γκολ παραπάνω τον προσπερνά). Πάντως, είναι μάλλον απίθανο να νικήσει στην Ολλανδία και να μην περάσει, καθώς θα πρέπει να νικήσουν PSV, Μονακό, Λεβερκούζεν, Μαρσέιγ, Κάραμπαγκ και Γαλατά και η Κοπεγχάγη με ένα γκολ παραπάνω. Το σενάριο αυτό είναι επιστημονική φαντασία.

Με ισοπαλία στο Άμστερνταμ, ο Ολυμπιακός θα φτάσει τους 9 βαθμούς στην 21η θέση και θα πρέπει να μην τον περάσουν τέσσερις εκ των Μονακό, PSV, Αθλέτικ Μπιλμπάο, Νάπολι, Κοπεγχάγη, Μπριζ, Μπόντο Γκλιμντ, Μπενφίκα, Πάφος και Σεντ Γκιλουάζ. Δηλαδή να τον ευνοήσουν επτά στα δέκα αποτελέσματα. Πιθανό, αλλά δύσκολο.

