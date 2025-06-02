Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ρωσίας – Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη, με την ουκρανική πλευρά να δηλώνει ότι η Ρωσία εξακολουθεί να απορρίπτει την πρόταση για άνευ όρων κατάπαυση του πυρός, σημειώνοντας παράλληλα ότι το Κίεβο δεν ήταν σε θέση να απαντήσει άμεσα στις ρωσικές προτάσεις, καθώς το σχετικό υπόμνημα της Μόσχας παραδόθηκε μόλις τη Δευτέρα.

Όπως δήλωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, το Κίεβο θα μελετήσει τις προτάσεις προσεκτικά προτού αποφασίσει για τα επόμενα βήματα.

Νωρίτερα, το TASS είχε μεταδώσει ότι οι δύο αντιπροσωπείες επρόκειτο να αναχωρήσουν από την Κωνσταντινούπολη εντός της ημέρας, χωρίς να έχει προγραμματιστεί νέος γύρος συνομιλιών. Η ίδια πηγή αναφέρει ότι οι συνομιλίες διεξήχθησαν στη ρωσική γλώσσα.

Ο επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Αντρίι Γέρμακ, δήλωσε πως κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη, η ουκρανική αντιπροσωπεία παρέδωσε στους Ρώσους διαπραγματευτές λίστα με ονόματα παιδιών που έχουν απελαθεί από τις κατεχόμενες περιοχές και που το Κίεβο ζητά την επιστροφή τους.

Ακολούθως ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ ανακοίνωσε από την Κωνσταντινούπολη ότι επετεύχθη συμφωνία με τη ρωσική αντιπροσωπεία για νέο γύρο ανταλλαγής αιχμαλώτων πολέμου. Όπως δήλωσε, η διαδικασία θα επικεντρωθεί σε βαριά τραυματισμένους στρατιώτες και νέους σε ηλικία. Παράλληλα, οι δύο πλευρές συμφώνησαν και στον επαναπατρισμό των σορών νεκρών στρατιωτών.

Ο Ρουστέμ Ουμέροφ, δήλωσε ότι το Κίεβο πρότεινε τη διεξαγωγή νέας συνάντησης 20 με 30 Ιουνίου. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα βασικά ζητήματα των συνομιλιών μπορούν να επιλυθούν μόνο σε επίπεδο ηγετών.

Η Μόσχα πρότεινε κατάπαυση του πυρός «δύο ή τριών ημερών»

Από την πλευρά της Μόσχας, ο επικεφαλής της ρωσικής διαπραγματευτικής αποστολής, Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, ανακοίνωσε μετά τις συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη ότι Ρωσία και Ουκρανία αντάλλαξαν υπομνήματα με τους όρους για την επίτευξη ειρηνευτικής διευθέτησης. Όπως δήλωσε, το ρωσικό υπόμνημα περιλαμβάνει συγκεκριμένα βήματα για την επίτευξη πλήρους κατάπαυσης του πυρός, ενώ η Ουκρανία δεσμεύτηκε να το μελετήσει.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι η Μόσχα πρότεινε προσωρινή κατάπαυση του πυρός διάρκειας δύο έως τριών ημερών σε συγκεκριμένες περιοχές, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει εάν υπήρξε αποδοχή από την ουκρανική πλευρά.



Ο Μεντίνσκι έκανε επίσης γνωστό ότι η Ρωσία συμφώνησε να παραδώσει στην Ουκρανία τις σορούς 6.000 νεκρών στρατιωτών, με τη διαδικασία να ξεκινά την επόμενη εβδομάδα.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε τη συμφωνία για νέο γύρο ανταλλαγών αιχμαλώτων, εστιάζοντας σε βαριά τραυματισμένους, σοβαρά ασθενείς και αιχμαλώτους κάτω των 25 ετών. Όπως ανέφερε, «η δική μας πλευρά θα παραδώσει τουλάχιστον 1.000 στρατιώτες», ενώ σημείωσε ότι ανάλογες ανταλλαγές θα συνεχιστούν σε τακτική βάση.

Συνομιλίες χαμηλών προσδοκιών

Η Άγκυρα φιλοξένησε τις δεύτερες απευθείας συνομιλίες μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών από το 2022, με τον Χακάν Φιντάν να ανοίγει τη συνεδρίαση υπογραμμίζοντας ότι ο διάλογος μπορεί να περιορίσει τις διαφορές και να φέρει πιο κοντά την ειρήνη.

Σύμφωνα με πλάνα του πρακτορείου Reuters, οι ρωσικές και ουκρανικές αντιπροσωπείες κάθονταν σε ξεχωριστά τραπέζια στην αίθουσα του παλατιού Τσιράγαν, με τον Φιντάν και άλλους Τούρκους αξιωματούχους στο κεντρικό τραπέζι.

Με σύντομη εισαγωγική ομιλία του Χακάν Φιντάν, και με καθυστέρηση μεγαλύτερης της μιάμισης ώρας, ο νέος, δεύτερος γύρος των συνομιλιών μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών ξεκίνησε λίγο πριν τις 14:00 το μεσημέρι.

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας αναφέρθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία λέγοντας συγκεκριμένα: "Θεωρούμε εξαιρετικά σημαντική την πίστη και την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτές τις συνομιλίες. Η αποφασιστικότητα του κ. Τραμπ να αποκαταστήσει την ειρήνη έχει ανοίξει ένα νέο παράθυρο ευκαιρίας".

Ο Φιντάν είπε ότι σε αυτόν τον γύρο συνομιλιών "θα συζητήσουμε τις προετοιμασίες για τη συνάντηση των ηγετών. Το κύριο πράγμα είναι να διασφαλίσουμε τη βιώσιμη ειρήνη" και επανέλαβε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να κάνει "κάθε είδους διευκολυντικά βήματα σε αυτή τη διαδικασία".

Αναφέρθηκε επίσης στην ανταλλαγή αιχμαλώτων, 1.000 από κάθε πλευρά, που συμφωνήθηκε στον προηγούμενο γύρο των συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη, στις 16 Μαΐου, προσθέτοντας ότι "τα μάτια όλου του κόσμου είναι στραμμένα στις επαφές και τις συζητήσεις που θα έχετε εδώ. Πιστεύουμε ειλικρινά ότι θα αξιοποιήσετε στο έπακρο αυτή την ευκαιρία και θα έχετε συγκεκριμένα αποτελέσματα που θα μας φέρουν ένα βήμα πιο κοντά στην ειρήνη".

"Το κύριο μέλημα είναι να διασφαλίσουμε βιώσιμη ειρήνη" είπε μεταξύ άλλων ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, κατά την έναρξη των συνομιλιών στο πρώην ανάκτορο του Τσιραγάν στον Βόσπορο".

Ειδικότερα, Ρώσοι και Ουκρανοί διαπραγματευτές συναντήθηκαν σήμερα σε απευθείας συνομιλίες με αντικείμενο τις απαιτήσεις των δύο πλευρών για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας αν και οι προσδοκίες παραμένουν ιδιαίτερα χαμηλές παρά τις εντατικές προσπάθειες του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εμφανίζεται ολοένα και πιο απογοητευμένος από τη στασιμότητα των συνομιλιών.

Η Μόσχα απέρριψε πρόσφατα πρόταση των ΗΠΑ για 30ήμερη κατάπαυση του πυρός και επιμένει σε μαξιμαλιστικά αιτήματα για τον τερματισμό της εισβολής, η οποία διανύει πλέον τον τέταρτο χρόνο της. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αναγνώριση των εδαφικών της κερδών και δεσμεύσεις για μη διεύρυνση του ΝΑΤΟ.

Παρά τις επανειλημμένες απειλές για επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία, ο πρόεδρος Τραμπ μέχρι στιγμής έχει αποφύγει να προχωρήσει σε συγκεκριμένα μέτρα.

Παράλληλα, ο νέος γύρος συνομιλιών διεξήχθη στη σκιά της κλιμάκωσης του πολέμου με τις δύο πλευρές να προσπαθούν να εδραιώσουν τις θέσεις τους στο πεδίο της μάχης προκειμένου να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους ισχύ.

Η ουκρανική πλευρά προσήλθε στις συνομιλίες με βασικό στόχο την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός, ενώ η Ρωσία παραμένει προσηλωμένη σε στρατηγικές απαιτήσεις που απορρίπτονται από το Κίεβο, καθιστώντας τις διαπραγματεύσεις ιδιαίτερα δύσκολες.

Σύμφωνα με ανώτερο Ουκρανό αξιωματούχο που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, η πρόταση του Κιέβου περιλαμβάνει κατάπαυση των εχθροπραξιών σε ξηρά, θάλασσα και αέρα, με διεθνή παρακολούθηση από εταίρους. Ωστόσο, η Μόσχα δεν έχει δείξει ενδιαφέρον για προσωρινή εκεχειρία, επικαλούμενη την ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα «βαθύτερα αίτια» του πολέμου – δηλαδή αιτήματα όπως η μη διεύρυνση του ΝΑΤΟ προς Ανατολάς και η αναγνώριση των εδαφικών της κερδών, τα οποία το Κίεβο απορρίπτει κατηγορηματικά.

Η Ρωσία, σε αντίθεση με την Ουκρανία, δεν κοινοποίησε τις θέσεις της πριν από τη συνάντηση, επιλέγοντας να τις παρουσιάσει απευθείας στο τραπέζι του διαλόγου. Ουκρανοί αξιωματούχοι επέκριναν αυτή την τακτική, θεωρώντας ότι εμποδίζει την ουσιαστική διαπραγμάτευση.

Όπως και στην προηγούμενη συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη, οι αντιπροσωπείες αποτελούνταν κυρίως από κρατικούς αξιωματούχους χωρίς ισχυρή πολιτική επιρροή, στοιχείο που ενισχύει την αίσθηση ότι οι συζητήσεις θα ήταν τεχνικού χαρακτήρα. Στην προηγούμενη συνάντηση οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει σε ανταλλαγή αιχμαλώτων, χωρίς περαιτέρω πρόοδο.

Της ουκρανικής αποστολής ηγήθηκε ο υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ, επικεφαλής 14μελούς ομάδας που περιλάμβανε ανώτερα στελέχη της κυβέρνησης και των στρατιωτικών και μυστικών υπηρεσιών.

Από ρωσικής πλευράς, επικεφαλής ήταν ο Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, στενός συνεργάτης του Πούτιν και ιστορικός, ο οποίος μετά τον προηγούμενο γύρο συνομιλιών είχε δηλώσει στη ρωσική κρατική τηλεόραση πως «όπως είπε και ο Ναπολέων, πόλεμος και διαπραγματεύσεις συμβαίνουν ταυτόχρονα».

