Τουλάχιστον πέντε νεκροί από ρωσικά πλήγματα σε Ντονέτσκ και Χάρκοβο - Δείτε εικόνες

Στο στόχαστρο των ρωσικών δυνάμεων πόλεις στην ανατολική Ουκρανία - Το 90% της πόλης Κουπιάνσκ έχει καταστραφεί, σύμφωνα με τον δήμαρχο

Κουπιάνσκ

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Δευτέρα εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Ο Βαντίμ Φιλάσκιν, περιφερειάρχης του Ντονέτσκ, αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram πως ένας άνθρωπος βρήκε τον θάνατο και δύο τραυματίστηκαν στο Κραματόρσκ – πόλη στρατηγικής σημασίας που βρίσκεται στο στόχαστρο των ρωσικών δυνάμεων. Δύο νεκροί και τρεις τραυματίες ήταν ο απολογισμός βομβαρδισμού που προηγήθηκε στην πόλη Ιλίνιβκα.

Στην περιφέρεια του Χαρκόβου, βορειότερα, εισαγγελείς ανέφεραν πως δύο γυναίκες σκοτώθηκαν σε χωριό νότια της πόλης Κουπιάνσκ, η οποία σφυροκοπείται εδώ και μήνες. Ο δήμαρχος του Κουπιάνσκ είχε πει τον προηγούμενο μήνα πως το 90% της πόλης έχει καταστραφεί.

