Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Δευτέρα εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Ο Βαντίμ Φιλάσκιν, περιφερειάρχης του Ντονέτσκ, αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram πως ένας άνθρωπος βρήκε τον θάνατο και δύο τραυματίστηκαν στο Κραματόρσκ – πόλη στρατηγικής σημασίας που βρίσκεται στο στόχαστρο των ρωσικών δυνάμεων. Δύο νεκροί και τρεις τραυματίες ήταν ο απολογισμός βομβαρδισμού που προηγήθηκε στην πόλη Ιλίνιβκα.

The russians🇷🇺 attack civilians, homes and civil infrastructure in the Donetsk region relentlessly with artillery, drones and guided aerial bombs. Today the russians🇷🇺 murdered two residents in Illinivka and another person in Kramatorsk. russian🇷🇺state terrorism everyday. pic.twitter.com/mwrRgA3gP0 — FarleyFella (@Farleymarley16) June 2, 2025

Στην περιφέρεια του Χαρκόβου, βορειότερα, εισαγγελείς ανέφεραν πως δύο γυναίκες σκοτώθηκαν σε χωριό νότια της πόλης Κουπιάνσκ, η οποία σφυροκοπείται εδώ και μήνες. Ο δήμαρχος του Κουπιάνσκ είχε πει τον προηγούμενο μήνα πως το 90% της πόλης έχει καταστραφεί.

😡 @mezentseva_dep: This morning, Kharkiv was hit by enemy drones and Iskander missiles.



📍 Strikes in Shevchenkivskyi, Kholodnohirskyi & Kyivskyi districts

👶 6 injured, including 2 children

🏚 Civilian sites destroyed — homes, warehouse, cars

🏫 Missile landed just meters from… pic.twitter.com/UDoC9BEGhL — Партія «Слуга Народу» (@sluganarodu_pp) June 2, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.