Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νεότερες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική λόγω των εντόνων καιρικών φαινομένων

Συνεχίζεται η εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από την αστυνομία στην Αττική, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που είναι σε εξέλιξη

Τροχαία

Συνεχίζεται η εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από την αστυνομία στην Αττική, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που είναι σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση διενεργούνται οι παρακάτω εκτροπές κυκλοφορίας:

   - Στην οδό Ήμερου Πεύκου, θέση Βάρδας, από το ύψος της οδού Φιλίας έως την οδό Μαραθώνος στην περιοχή των Σπάτων

   - Στην οδό Ειρήνης από το ύψος της οδού Καλαβρύτων έως την οδό Αγίας Παρασκευής στην περιοχή της Νέας Μάκρης.

   - Στην συμβολή της λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου και της οδού Πύργου στην περιοχή της Γλυφάδας

   - Στην έξοδο για Καισαριανή της λεωφόρου Αλίμου-Κατεχάκη

   - Στην έξοδο προς Πειραιά από το ύψος της Υπόγειας Αναγεννήσεως στην περιοχή της Μεταμόρφωσης

   - Στην οδό Κίρκης από το ύψος της οδού Αχαΐας στο ρεύμα προς Αμαξοστάσιο Ο.ΣΥ.Α.Ε. στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας 

   - Στην παραλιακή ανώνυμη οδό στον Ωρωπό από το ύψος της επαρχιακής οδού Αμφιαρείου- Χαλκουτσίου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αγίους Αποστόλους

   - Στη λεωφόρο Βουλιαγμένης από το ύψος της οδού Πειραιώς στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα και από το ύψος της οδού Σωκράτους στο ρεύμα προς Βούλα

   - Στην οδό Αγίου Ανδρέα από το ύψος της οδού Καρπάθου έως την οδό Αγ. Μαρίνας στην Νέα Μάκρη

   - Στην οδό Ανοίξεως από το ύψος της οδού Μαρκόνι έως την οδό Ηγουμενίτσας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην Αθήνα

   - Στη λεωφόρο Λαυρίου από του ύψος του Λαυρίου έως το Μαρκόπουλο, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαρκόπουλο, η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο από την αριστερή λωρίδα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Αττική
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark