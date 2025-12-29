Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποκάλυψε τη Δευτέρα ότι εάν επιτευχθεί σήμερα ειρηνευτική συμφωνία, οι εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ θα ισχύουν για 15 χρόνια, με δυνατότητα παράτασης.

Πρόσθεσε ότι θα μπορούσαν επίσης να εξεταστούν επιλογές για εγγυήσεις διάρκειας 30, 40 ή ακόμη και 50 ετών, με τον ίδιο τον Ουκρανό πρόεδρο να αποκαλύπτει ότι στη συνάντηση της Κυριακής με τον Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε εγγυήσεις έως 50 χρόνων.

Ο στρατιωτικός νόμος θα τερματιστεί μόλις η Ουκρανία λάβει εγγυήσεις ασφαλείας που περιλαμβάνουν την παρακολούθηση και την παρουσία δυνάμεων των εταίρων, δήλωσε ο Ζελένσκι. «Πραγματική εγγύηση ασφαλείας είναι ξένες δυνάμεις στην Ουκρανία» υπογράμμισε.



Χρειάζεται δημοψήφισμα για το ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων, και εκεχειρία τουλάχιστον 60 ημερών για δημοψήφισμα, εντούτοις η Ρωσία δείχνει σαφώς ότι δεν θέλει εκεχειρία στην παρούσα φάση, ξεκαθάρισε.



«Το σχέδιο 20 σημείων πρέπει να υπογραφεί από την Ουκρανία, τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Ευρώπη» επισήμανε, διευκρινίζοντας ότι ίσως χρειαστεί τεχνική ομάδα γι' αυτό.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στον Ζελένσκι ότι συζήτησε με τον Ρώσο ομόλογό του Πούτιν, το σχέδιο ειρήνης 20 σημείων που συζητήθηκε με τις ΗΠΑ.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία στοχεύει να φιλοξενήσει μια συνάντηση Αμερικανών και Ευρωπαίων αξιωματούχων τον Ιανουάριο, με το Κίεβο να πιέζει ώστε οι συνομιλίες να πραγματοποιηθούν στην Ουκρανία για πρώτη φορά.

Η Ουκρανία είναι ανοιχτή σε οποιαδήποτε μορφής με τη Ρωσία είναι πιθανή, είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Ευελπιστώ ότι η Ουκρανία θα λάβει τις εγγυήσεις ασφαλείας το ίδιο λεπτό της υπογραφής της ειρηνευτικής συμφωνίας» είπε.

«Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας στη συνάντηση της Κυριακής, ενώ το υπό συζήτηση πακέτο ευημερίας για τη μεταπολεμική Ουκρανία περιλαμβάνει εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ».

Ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι τα ζητήματα του πυρηνικού εργοστασίου της Ζαπορίζια και του εδαφικού παραμένουν άλυτα στο σχέδιο των 20 σημείων

Πηγή: skai.gr

