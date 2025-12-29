Λογαριασμός
Έκρηξη σημειώθηκε στη Δαμασκό

Η κρατική τηλεόραση της Συρίας προς το παρόν δεν μετέδωσε άλλες πληροφορίες

Δαμασκός

Έκρηξη σημειώθηκε πριν από λίγο στην περιοχή Αλ Μαζέχ της Δαμασκού, σύμφωνα την κρατική τηλεόραση της Συρίας, η οποία όμως δεν έδωσε άλλες πληροφορίες.

* Φωτογραφία αρχείου

Πηγή: skai.gr

