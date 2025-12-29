Έκρηξη σημειώθηκε πριν από λίγο στην περιοχή Αλ Μαζέχ της Δαμασκού, σύμφωνα την κρατική τηλεόραση της Συρίας, η οποία όμως δεν έδωσε άλλες πληροφορίες.

An ‍explosion was heard ⁠near the Mezzah area in ‍Damascus ‍in ‍#Syria, ⁠state owned ⁠Ekhbariya TV reports, ⁠without giving further details.https://t.co/zLkhB5W4Ll pic.twitter.com/jjhA8vZGGb December 29, 2025

