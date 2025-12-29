Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι «αντάλλαξε» την Κυριακή το παγωμένο, ταλαιπωρημένο από πυραύλους Κίεβο την Κυριακή με τη διακοσμημένη με τοιχογραφίες τραπεζαρία του Μαρ-α-Λάγκο, όπου ήλπιζε να εξασφαλίσει την έγκριση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για ένα αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στη χώρα του.

Μετά από περισσότερες από τρεις ώρες συνομιλιών, κανένας από τους δύο δεν ανακοίνωσε κάποια σημαντική πρόοδο στην προσπάθεια τερματισμού της σύγκρουσης που ξεκίνησε η Ρωσία το 2022. Και οι δύο τόνισαν ότι η διαδικασία ήταν περίπλοκη και θα χρειαζόταν περισσότερο χρόνο, τονίζει σε ανάλυσή του το CNN. Και ο Τραμπ, ο οποίος μίλησε τηλεφωνικά νωρίτερα μέσα στην ημέρα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, εξακολουθούσε να επιδεικνύει μια σχετικά φιλική στάση για τις θέσεις της Μόσχας.

Ωστόσο, σε αντίθεση με ορισμένες προηγούμενες συναντήσεις, ο Τραμπ επαίνεσε τον Ζελένσκι, και παρέμεινε βέβαιος ότι η ειρήνη ήταν κοντά.

«Νομίζω ότι πλησιάζουμε πολύ, ίσως πολύ κοντά (στην ειρήνη)», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Οι αμερικανικές, ουκρανικές και ευρωπαϊκές αντιπροσωπείες θα συνεχίσουν να συναντώνται τις επόμενες εβδομάδες, ενδεχομένως στην Ουάσινγκτον, δήλωσε ο Τραμπ. Αναμένεται επίσης να μιλήσει ξανά με τον Πούτιν, ο οποίος θα πρέπει να υπογράψει τους όρους οποιασδήποτε πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ο πόλεμος είτε τελειώνει, είτε συνεχίζεται επ' αόριστον

Ο Τραμπ, αφού έσφιξε το χέρι του Ζελένσκι στα σκαλιά του Μαρ-α-Λάγκο, επέμεινε ότι δεν είχε καμία προθεσμία κατά νου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ωστόσο, άφησε να εννοηθεί ότι η σημερινή στιγμή - με εντατικές συνομιλίες σε εξέλιξη με επικεφαλής τον απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ - ήταν η πιο ώριμη για να τερματίσει επιτέλους τον σχεδόν τετραετή πόλεμο.

«Νομίζω ότι βρισκόμαστε στα τελικά στάδια των συνομιλιών και θα δούμε», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας: «Είτε θα τελειώσει είτε θα συνεχιστεί για πολύ καιρό και εκατομμύρια επιπλέον άνθρωποι θα σκοτωθούν».

Ο Τραμπ έχει απογοητευτεί από τον ρυθμό των ειρηνευτικών συνομιλιών και εναλλάσσεται μεταξύ του να κατηγορεί τον Ζελένσκι και τον Πούτιν για την αδυναμία τερματισμού της σύγκρουσης. Αφού δήλωσε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2024 ότι θα μπορούσε να επιλύσει τον πόλεμο μέσα σε μια μέρα από την ανάληψη των καθηκόντων του, τώρα λέει ότι είναι πιο δύσκολο από ό,τι φανταζόταν - εν μέρει επειδή δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει τη θερμή προσωπική του σχέση με τον Πούτιν.

Η συνάντηση της Κυριακής, η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς καμία σημαντική ανακοίνωση, φάνηκε να υπογραμμίζει τις δυσκολίες.

«Υπάρχουν ένα ή δύο πολύ ακανθώδη ζητήματα, πολύ δύσκολα ζητήματα, αλλά νομίζω ότι τα πάμε πολύ καλά», δήλωσε ο Τραμπ μετά τη συνάντηση. «Έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο σήμερα, αλλά στην πραγματικότητα την έχουμε καταφέρει τον τελευταίο μήνα. Δεν πρόκειται για μια συμφωνία μιας ημέρας, είναι πολύ περίπλοκο πράγμα».

Προσέφερε ένα γνώριμο χρονοδιάγραμμα για το πότε μπορεί να προκύψει σαφήνεια σχετικά με το εάν η ειρήνη είναι εφικτή.

«Είναι πιθανό να μην συμβεί», είπε ο Τραμπ για μια ειρηνευτική συμφωνία. «Σε λίγες εβδομάδες, θα το μάθουμε με τον έναν ή τον άλλον τρόπο».

«Απών αλλά παρών» ο Πούτιν

Ο Πούτιν δεν έφυγε από τη Ρωσία για μια συνάντηση στο Παλμ Μπιτς. Εκτός από το ταξίδι του στην Αλάσκα για να συναντήσει τον Τραμπ τον Αύγουστο, δεν έχει πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και χρόνια.

Ωστόσο, η απουσία του από τις συνομιλίες της Κυριακής δεν σήμαινε ότι η παρουσία του δεν έγινε αισθητή. Ο Τραμπ μίλησε με τον Ρώσο ηγέτη για περισσότερο από μία ώρα πριν ξεκινήσουν οι συνομιλίες με τον Ζελένσκι, σε μια τηλεφωνική κλήση που το Κρεμλίνο ανέφερε ότι ζήτησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Ο Τραμπ είπε επίσης ότι θα μιλήσει ξανά με τον Πούτιν μετά τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι.

Είναι ένα μοτίβο που έχει ενοχλήσει τους υποστηρικτές της Ουκρανίας στο παρελθόν: Πριν από τη συνάντηση με τον Ζελένσκι, ο Τραμπ ακούει την άποψη του Πούτιν και η επακόλουθη συνάντηση πηγαίνει στραβά. Η ίδια διαδικασία διαδραματίστηκε τον Οκτώβριο, όταν - μετά από μια κλήση με τον Πούτιν - ο Τραμπ αρνήθηκε να παράσχει στην Ουκρανία νέους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, αφότου προηγουμένως είχε φανεί ανοιχτός στην ιδέα.

Αυτή τη φορά, η συνομιλία του Τραμπ με τον Πούτιν δεν απέκλεισε μια θετική συνάντηση με τον Ζελένσκι. Αλλά ο Τραμπ εκθείασε τον Πούτιν σε έναν τομέα: πώς χειρίστηκε το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια, ένα βασικό σημείο τριβής στις διαπραγματεύσεις.

«Ο Πρόεδρος Πούτιν εργάζεται στην πραγματικότητα με την Ουκρανία για να το ανοίξει», είπε ο Τραμπ. «Είναι ένα μεγάλο βήμα, όταν δεν βομβαρδίζει αυτό το εργοστάσιο».

Ο Τραμπ είπε ότι εξακολουθεί να πιστεύει ότι ο Πούτιν παίρνει στα σοβαρά την ειρήνη.

«Θέλει να το δει να συμβαίνει. Θέλει να το δει», διαβεβαίωσε. «Μου το είπε πολύ έντονα, τον πιστεύω».

Το τελευταίο 10%

Προχωρώντας στη συνάντηση, ο Ζελένσκι είπε ότι το 90% των όρων του ειρηνευτικού σχεδίου είχε συμφωνηθεί, επαναλαμβάνοντας ένα ποσοστό που έχουν χρησιμοποιήσει Αμερικανοί αξιωματούχοι. Στη συνέχεια, ο Ζελένσκι χρησιμοποίησε το ίδιο ποσοστό, αν και ο Τραμπ είπε ότι δεν του αρέσει να χρησιμοποιεί ποσοστά.

Ωστόσο, το υπόλοιπο 10% είναι αυτό που έχει αποδειχθεί τόσο δύσκολο να επιλυθεί, ένα γεγονός στο οποίο ο Ζελένσκι φάνηκε να υπαινίσσεται. Τα κύρια σημεία τριβής περιλαμβάνουν την τύχη του πυρηνικού εργοστασίου και τα ζητήματα παραχώρησης εδαφών.

Ο Τραμπ παρατήρησε ότι ήταν καλύτερο να γίνουν οι παραχωρήσεις γης τώρα, πριν η Ρωσία προελάσει περαιτέρω.

«Μέρος αυτής της γης έχει καταληφθεί. Μέρος αυτής της γης μπορεί να είναι διαθέσιμο προς πώληση, αλλά μπορεί να καταληφθεί κατά την επόμενη περίοδο αρκετών μηνών», είπε. «Και είναι καλύτερα να κάνετε μια συμφωνία τώρα;»

Προχωρώντας προς τη συνάντηση, ο Ζελένσκι είχε επιδείξει νέα ευελιξία, λέγοντας ότι είναι πρόθυμος να θέσει σε δημοψήφισμα οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία (το σύνταγμα της Ουκρανίας απαιτεί κάλπη για τυχόν αλλαγές στα εθνικά της σύνορα). Αλλά διευκρίνισε ότι θα ήταν απαραίτητη μια εκεχειρία για την τήρησή της. Η Ρωσία, η οποία εξαπέλυσε ένα νέο μπαράζ επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Ουκρανία πριν από τις συνομιλίες της Κυριακής, αρνήθηκε οποιαδήποτε συζήτηση για εκεχειρία.



Και κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας του Τραμπ με τον Πούτιν, οι δύο ηγέτες εξέφρασαν ότι «γενικά μοιράζονται παρόμοιες απόψεις» ότι μια προσωρινή εκεχειρία θα παρατείνει μόνο τη σύγκρουση στην Ουκρανία, σύμφωνα με τον βοηθό του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ.

Πρόσθεσε ότι «δεδομένης της κατάστασης στην πρώτη γραμμή», η Ουκρανία θα πρέπει σύντομα να αποφασίσει τι θα κάνει με την ανατολική περιοχή Ντονμπάς, την βασική περιοχή που επιδιώκει ο Πούτιν.

Ο Τραμπ δήλωσε μετά τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι ότι «πλησιάζουμε σε μια συμφωνία» για την τύχη της περιοχής, την οποία χαρακτήρισε «ένα από τα μεγάλα ζητήματα».

Μια περίπλοκη σχέση

Από την πρώτη, καταστροφική συνάντησή τους τον Φεβρουάριο, κάθε συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Τραμπ παρακολουθείται στενά για τον τόνο και την έκφρασή της. Καμία από τις επόμενες συνομιλίες τους δεν έχει εξελιχθεί σε τέτοια οξύτητα, αν και ορισμένες έχουν περιγραφεί ως δύσκολες πίσω από κεκλεισμένων των θυρών.

Αφού υποδέχτηκε τον Ζελένσκι στο κτήμα του στο Παλμ Μπιτς, ο Τραμπ εξήρε τον Ζελένσκι.

«Αυτός ο κύριος έχει εργαστεί πολύ σκληρά και είναι πολύ γενναίος, και ο λαός του είναι πολύ γενναίος», είπε ο Τραμπ.

Ο Ζελένσκι ξεκίνησε και ολοκλήρωσε τις παρατηρήσεις του λέγοντας ευχαριστώ στον Τραμπ, κάτι αξιοσημείωτο δεδομένου ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς -ο οποίος απουσίαζε- τον επέπληξαν τον Φεβρουάριο επειδή δεν ήταν ευγνώμων στους Αμερικανούς ηγέτες για τον ρόλο τους στη διαμεσολάβηση.

Ο Τραμπ έχει χρησιμοποιήσει το Μαρ-α-Λάγκο στο παρελθόν για να καλλιεργήσει πιο προσωπικές σχέσεις με τους παγκόσμιους ομολόγους του, συμπεριλαμβανομένου του Κινέζικου ηγέτη Σι Τζινπίνγκ και του εκλιπόντος Ιάπωνα πρωθυπουργού Σίνζο Άμπε.

Ενώ αυτός δεν φαινόταν να είναι ο ρητός σκοπός της συνάντησης της Κυριακής - ο Ζελένσκι ήρθε στο Παλμ Μπιτς επειδή ο Τραμπ περνάει τις διακοπές του εδώ - το σκηνικό παρείχε έναν λιγότερο επίσημο τόνο από το Οβάλ Γραφείο ή την Αίθουσα του Υπουργικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου.

«Μπήκε μέσα, είπε, "Αυτό το μέρος είναι πανέμορφο"», είπε ο Τραμπ για τον Ζελένσκι καθώς τελείωσε η συνάντηση. «Δεν νομίζω ότι θέλει να πάει πια στον Λευκό Οίκο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.