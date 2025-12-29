Οι οικογένειες των θυμάτων της επίθεσης στη διάσημη παραλία του Σίδνεϊ, Μπόνταϊ, έκαναν σήμερα έκκληση στον πρωθυπουργό της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, να συστήσει επιτροπή για να ερευνήσει την «ραγδαία άνοδο του αντισημιτισμού» στη χώρα.

Ένας πατέρας και ο γιος του σκότωσαν 15 ανθρώπους στις 14 Δεκεμβρίου στη διάρκεια της εβραϊκής γιορτής Χάνουκα στην παραλία του Μπόνταϊ και προκάλεσαν τον τραυματισμό δεκάδων άλλων σε μια επίθεση την οποία οι αρχές χαρακτήρισαν αντισημιτική.

Ο πατέρας, Ινδός υπήκοος, σκοτώθηκε από την αστυνομία. Ο 24χρονος γιος του, γεννημένος στην Αυστραλία και Αυστραλός πολίτης, παραμένει υπό αστυνομική κράτηση.

Σε επιστολή τους που δημοσιεύθηκε σήμερα, 17 οικογένειες κάλεσαν τον πρωθυπουργό να «συστήσει άμεσα μια Βασιλική Επιτροπή της Κοινοπολιτείας για την ταχεία άνοδο του αντισημιτισμού στην Αυστραλία» και να διερευνήσει τυχόν παραλείψεις των υπηρεσιών πληροφοριών που να συνδέονται με την επίθεση.

«Οι ανακοινώσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση σε σχέση με τη σφαγή στο Μπόνταϊ δεν επαρκούν...Μας οφείλετε απαντήσεις. Μας οφείλετε λογοδοσία. Και οφείλετε στους Αυστραλούς την αλήθεια», αναφέρει η ανακοίνωση των οικογενειών, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου.

Στην Αυστραλία, οι βασιλικές επιτροπές είναι τα υψηλότερα δημόσια όργανα έρευνας με ευρείες εξουσίες για τη διερεύνηση της διαφθοράς, της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Ο πρωθυπουργός Αλμπανέζι δήλωσε σήμερα ότι έχει συσταθεί ανεξάρτητη επιτροπή για να εξετάσει το έργο των υπηρεσιών επιβολής του νόμου μετά την επίθεση και να αξιολογήσει αν οι αρχές θα μπορούσαν να έχουν λάβει επιπλέον μέτρα για την αποτροπή της τρομοκρατικής επίθεσης.

Ο ίδιος είπε ότι η επιτροπή θα εξετάσει αν οι υπάρχοντες νόμοι ή κάποια κενά στο έργο των υπηρεσιών πληροφοριών εμπόδισαν την αστυνομία και τις υπηρεσίες ασφαλείας από το να λάβουν μέτρα κατά των δραστών, που σύμφωνα με την αστυνομία είχαν εμπνευστεί από το Ισλαμικό Κράτος.

Ο Αλμπάνεζι, ο οποίος αντιμετωπίζει αυξανόμενη κριτική από τους αντιπάλους του, που υποστηρίζουν ότι η κυβέρνησή του δεν έχει κάνει αρκετά για να περιορίσει την άνοδο του αντισημιτισμού, αντιστέκεται στις εκκλήσεις για τη σύσταση βασιλικής επιτροπής για την επίθεση. Επανέλαβε ότι θα χρειαστούν χρόνια μέχρι να υποβάλει η επιτροπή την έκθεσή της.

«Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να διασφαλίσει ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε χρόνια για απαντήσεις. Πρέπει να προχωρήσουμε με οποιεσδήποτε αλλαγές απαιτούνται», δήλωσε ο Αλμπάνεζι στους δημοσιογράφους.

Ο Αλμπάνεζι δήλωσε ότι η ανεξάρτητη επιτροπή θα υποβάλει την έκθεση τον Απρίλιο και το κοινοβούλιο θα εξετάσει το συντομότερο δυνατό σχετική νομοθεσία τον επόμενο χρόνο.

Πηγή: skai.gr

