Το Πεκίνο σφίγγει τη «θηλιά» γύρω από την Ταϊβάν με τα γυμνάσια με την ονομασία «Αποστολή Δικαιοσύνη 2025» που πραγματοποιεί, σύμφωνα με αναφορές της Ταϊπέι με πραγματικά πυρά.

"The use of the 'Justice Mission 2025' code name emphasizes the legitimacy and legality of our military actions. The drills aim to safeguard national sovereignty and territorial integrity, and to protect the safety and well-being of all Chinese people, including Taiwan… https://t.co/QzFWVvFZ8d pic.twitter.com/272ltb9PvI December 29, 2025

Η Κίνα απηύθυνε σκληρή προειδοποίηση προς την Ταϊβάν τη Δευτέρα. «Οποιαδήποτε πρόκληση για το ζήτημα της Ταϊβάν σίγουρα θα αντιμετωπιστεί με σθεναρή αντεπίθεση από την κινεζική πλευρά» δήλωσε χαρακτηριστικά εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ερωτηθείς για «πολεμικά παιχνίδια» γύρω από την Ταϊβάν, με αφορμή κινεζικές ασκήσεις γύρω από το νησί ο Κινέζος αξιωματούχος σημείωσε ότι η «εθνική κυριαρχία και ασφάλεια και εδαφική ακεραιότητα της Κίνας είναι αδιάλειπτη».

«Οποιαδήποτε απόπειρα μπλοκαρίσματος της ''επανένωσης'' της Κίνας θα αποτύχει» διεμήνυσε, στον απόηχο του αμερικανικού εξοπλιστικού προγράμματος μαμούθ στη νήσο.

Παρέμβαση για τη Σομαλιλάνδη

Η Κίνα αντιτίθεται σε οποιαδήποτε απόπειρα διαίρεσης της Σομαλίας, διαμηνύει επίσης το Πεκίνο με το βλέμμα στην Ταϊβάν: Σε παρέμβαση του Κινέζου αξιωματούχου, μετά την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ τονίστηκε ότι «προτρέπουμε τις αρχές της Σομαλιλάνδης να αναγνωρίσουν την κατάσταση, να σταματήσουν άμεσα τις αποσχιστικές τους ενέργειες και τη συνεργασία τους με εξωτερικές δυνάμεις».

Ταϊβάν: Απαράδεκτη η συμπεριφορά της Κίνας

Ο πρωθυπουργός της Ταϊβάν Τσο Τζουνγκ Τάι, κάλεσε την Κίνα να σταματήσει αμέσως τα γυμνάσια, και να διασφαλείσει την ασφάλεια όλων των αεροσκαφών και ελικοπτέρων στην περιοχή, δηλώνοντας ότι στην αντίθετη περίπτωση β Κίνα «θα καταστεί διεθνής παρίας».

Ο Τσο ζήτησε από την κοινή γνώμη της Ταϊβάν να επαγρυπνεί, καθώς η Κίνα δοκιμάζει ό,τι θα μπορούσε να διαιρέσει τον λαό.

Η συμπεριφορά της Κίνας, που κλιμακώνει τις περιφερειακές εντάσεις, είναι απαράδεκτη ανακοίνωσε τη Δευτέρα το υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν εν μέσω των κινεζικών γυμνασίων.

«Τα κινεζικά γυμνάσια πραγματοποιούνται και στα χωρικά ύδατα της Ταϊβάν, εντός των 12 ναυτικών μιλίων» τονίζεται.

Το Πεκίνο θεωρεί την Ταϊβάν αναπόσπαστο μέρος της επικράτειας της Κίνας και δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να κάνει χρήση στρατιωτικής βίας για να επιτύχει την επανένωσή της με την ηπειρωτική χώρα.

The People's Liberation Army began to carry out an inter-service exercise surrounding #Taiwan Island on Monday, according to a military spokesman.



Senior Colonel Shi Yi, spokesman for the #PLA Eastern Theater Command, said on Monday morning that his command has launched the… https://t.co/f7bFeJNaX4 pic.twitter.com/kDj2LKxwTR — China Daily (@ChinaDaily) December 29, 2025

Η επίδειξη δύναμης μεγάλης κλίμακας καταγράφεται επίσης έπειτα από εβδομάδες εντάσεων και διπλωματικής διένεξης ανάμεσα στο Πεκίνο και το Τόκιο όσον αφορά τη νήσο, αφού η νέα πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι άφησε να εννοηθεί τον Νοέμβριο πως η χώρα της θα επενέβαινε στρατιωτικά σε περίπτωση επίθεσης στην Ταϊβάν. Δήλωση που προκάλεσε οργή στο Πεκίνο.

