Στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών μίλησε σε ζωντανή σύνδεση ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος αρχικά ευχαρίστησε τόσο τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου για τις επισκέψεις τους στην Ουκρανία.

Κατά την ομιλία του ο πρόεδρος της Ουκρανίας ευχαρίστησε όλες τις χώρες που βρίσκονται όλο αυτό το διάστημα στο πλευρό της χώρας του λέγοντας ότι «το να το κάνουμε μόνοι μας είναι δύσκολο, είναι δύσκολο να αντιμετωπίσουμε μόνοι μας τις προκλήσεις από την απρόκλητη επίθεση της Ρωσίας».

Ο Ζελένσκι αναφέρθηκε στις συνεχείς επιθέσεις της Ρωσίας οι οποίες στοχεύουν κυρίως στις ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας και δημιουργούν μπλακάουτ ωστόσο, επισήμανε ότι η κατάσταση στο πολεμικό μέτωπο έχει σταθεροποιηθεί.

«Τώρα η κατάσταση είναι σταθεροποιημένη, αν έχουμε όπλα και πολιτική στήριξη από τους συμμάχους μας θα τσακίσουμε τον Πούτιν» είπε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι και υπογράμμισε την ανάγκη να παρέχει η Δύση όπλα στην χώρα του.

«Χρειαζόμαστε ενότητα και όπλα από τη Δύση. Χωρίς στήριξη με οπλικά συστήματα η Ουκρανία θα χάσει εδάφη» είπε και την κάλεσε να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία, υιοθετώντας ακόμα πιο αυστηρές κυρώσεις, χωρίς χρονοτριβή.

«Αν κανείς δεν θέλει να σύρει ο Πούτιν τον πλανήτη στον Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, πρέπει να τον κερδίσουμε. Πρέπει ο Πούτιν να χάσει το στοίχημά του», συμπλήρωσε ο Πρόεδρος της Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι δεν παρέλειψε να εκφράσει και την ευγνωμοσύνη του στους «ήρωες στρατιώτες μας που υπερασπίζονται τη χώρα μας».

Εξαπολύοντας επίθεση στη Ρωσία, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι οι Ρώσοι μισούν ό,τι βρίσκεται έξω από τα σύνορά τους και γι΄αυτό πρέπει να τους απομονώσουμε μέχρι να συνεργαστούν με τις δημοκρατίες».

«Το βασικό τους αφήγημα είναι ότι η Δύση είναι “διαβολική”. Δεν υπάρχει λόγος να έχει κανείς σχέση με τη Ρωσία τώρα. Μισούν ό,τι βρίσκεται πέρα από τα σύνορά τους. Πρέπει να τους απομονώσουμε πλήρως, όχι να “παίζουμε” με αυτούς» είπε.

Σχολιάζοντας τέλος, το ενδεχόμενο παραχώρησης εδαφών στο πλαίσιο της ειρήνης το οποίο φαίνεται να σχεδιάζει σε περίπτωση που επανεκλεγεί ο Ντόναλντ Τραμπ ο Πρόεδρος της Ουκρανίας αρκέστηκε να πει ότι δεν είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τον υποψήφιο Αμερικανό πρόεδρο για το πώς μπορεί να τελειώσει ο πόλεμος.

Τέλος προσέθεσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να συμμετάσχει στο εγγύς μέλλον σε μία ευρεία διάσκεψη για την ειρήνη και να ακούσει τις προτάσεις των συμμάχων της για το πώς βλέπουν το τέλος του πολέμου.

