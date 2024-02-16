Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα έπειτα από πιθανή «τρομοκρατική επίθεση», σε έναν μικρό σταθμό λεωφορείων στην Κιριάτ Μαλάκι, μια πόλη στο νότιο Ισραήλ, όπως ανακοίνωσαν σήμερα ένα νοσοκομείο και η αστυνομία.

«Ένας τρομοκράτης έφθασε σε σταθμό λεωφορείου, προφανώς με αυτοκίνητο, και πυροβόλησε κατά αρκετών ανθρώπων, έως ότου εξουδετερώθηκε από πολίτη που βρισκόταν στο σημείο», ανέφερε η ισραηλινή αστυνομία σε ανακοίνωση.

Σύμφωνα με διασώστες, έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε δύο νοσοκομεία. Εκπρόσωπος του ενός νοσοκομείου, του Κάπλαν, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι δύο από τους τραυματισμένους που μεταφέρθηκαν εκεί υπέκυψαν στα τραύματά τους.

«Σημαντικές» αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί σε αυτή τη μικρή πόλη που βρίσκεται μεταξύ της Ιερουσαλήμ και της Λωρίδας της Γάζας, πρόσθεσε η ισραηλινή αστυνομία, που δήλωσε ότι αναζητά πιθανούς συνεργούς του δράστη.

«Αυξήσαμε το εθνικό επίπεδο συναγερμού», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ισραηλινής αστυνομίας Κόμπι Σαμπτάι, που μετέβη στο σημείο της επίθεσης, χωρίς να δίνει λεπτομέρειες για την ταυτότητα του δράστη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

