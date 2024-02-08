Χιλή: Οι φονικές πυρκαγιές στην επαρχία Βαλπαραΐσο «σβήστηκαν»

Οι πυρκαγιές οι οποίες προκάλεσαν τρομακτικές καταστροφές στην τουριστική επαρχία Βαλπαραΐσο της Χιλής κι άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 131 νεκρούς «σβήστηκαν», ανακοίνωσε η πυροσβεστική χθες Τετάρτη.

Περίπου 2.000 μέλη του πυροσβεστικού σώματος έθεσαν υπό πλήρη έλεγχο τις πολλαπλές εστίες φωτιάς που μαινόταν από την περασμένη Παρασκευή γύρω από τη λουτρόπολη Βίνια δελ Μαρ, 120 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Σαντιάγο.

Ο πρόεδρος της χώρας Γκαμπριέλ Μπόριτς χαρακτήρισε αυτές τις πυρκαγιές τη «μεγαλύτερη τραγωδία» που έζησε η χώρα μετά τον σεισμό του 2010 που ακολουθήθηκε από τσουνάμι, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πάνω από 500 άνθρωποι.

Δεν έχει δημοσιοποιηθεί από τις αρχές συγκεκριμένος αριθμός αγνοουμένων.

Στην πυροπαθή περιοχή, κάτοικοι οργανώνουν νυχτερινές περιπολίες, καθώς καταγγέλλουν πως η καταστροφή οφειλόταν σε εμπρησμό.

«Η οικογένειά μου βρίσκεται σε ασφαλές μέρος, προτίμησα να παραμείνω εδώ. Η κάτω πλευρά είναι ακόμα γεμάτη δέντρα και βλέπουμε πολύ κόσμο να ανεβοκατεβαίνει», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μιγκέλ Άνχελ Ρέτο, περουβιανός εργάτης, 42 ετών.

Μαζί με υπηκόους Χιλής, Βενεζουέλας, Αϊτής και Ισημερινού, ο κ. Ρέτο είναι εγκατεστημένος παράτυπα στους λόφους γύρω από τη Βίνια δελ Μαρ, τομέα που είναι γνωστός με την ονομασία «Ηνωμένα Έθνη».

Οι πυρκαγιές κατέστρεψαν τις ξύλινες κατασκευές τους, αλλά επέστρεψαν με την πρόθεση να τις ξαναφτιάξουν.

Οι αρχές θεωρούν πως όντως πολλές πυρκαγιές οφείλονταν σε εμπρησμούς. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, κάπου 15.000 κατοικίες έγιναν παρανάλωμα.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Βίνια δελ Μαρ προχθές Τρίτη, ο πρόεδρος Μπόριτς προειδοποίησε πως «υπάρχουν κάποιοι που προσπαθούν να βάλουν φωτιές, θα τους βρούμε και θα τους στείλουμε πίσω από τα σίδερα».

Εν μέσω καλοκαιριού του θερινού ημισφαιρίου και συνεχιζόμενου καύσωνα, η Χιλή εξακολουθεί να πλήττεται από αρκετές ακόμη πυρκαγιές στο κεντρικό και νότιο τμήμα της, κατά την εθνική υπηρεσία πρόληψης και επέμβασης σε περιπτώσεις καταστροφών (SENAPRED).

Όλοι οι νεκροί εξαιτίας των πυρκαγιών ζούσαν στη Βαλπαραΐσο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

