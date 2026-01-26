Ζελένσκι για τριμερή: Σημαντικά ζητήματα στο τραπέζι, παραμένουν τα σύνθετα πολιτικά

Οι διαπραγματεύσεις στην Ουκρανία που πραγματοποιήθηκαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κάλυψαν «σημαντικά ζητήματα», ωστόσο «σύνθετα πολιτικά θέματα παραμένουν άλυτα», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ειδικότερα, ο Ζελένσκι έδωσε επίσης μια σύντομη ενημέρωση για τις τριμερείς συνομιλίες με τη Ρωσία και τις ΗΠΑ που πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε ότι οι συνομιλίες «κάλυψαν ένα φάσμα σημαντικών ζητημάτων, κυρίως στρατιωτικών, που είναι κρίσιμα για τον τερματισμό του πολέμου».

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι συζητήθηκαν και «σύνθετα πολιτικά ζητήματα που παραμένουν άλυτα».

«Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για νέες τριμερείς συναντήσεις μέσα στην εβδομάδα», τόνισε.

Σοβαρά ποβλήματα στην ηλεκτροδότηση και στη θέρμανση

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και τη θέρμανση σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας, και κυρίως στο Κίεβο, προειδοποιώντας ότι η κατάσταση είναι «εξαιρετικά δύσκολη» και απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις.

Όπως ανέφερε, μετά από ειδική συντονιστική σύσκεψη, διαπιστώθηκε ότι οι πιο σοβαρές ενεργειακές πιέσεις καταγράφονται στο Κίεβο και την ευρύτερη περιοχή του, καθώς και στις περιφέρειες Χάρκοβο, Τσερνίχιβ, Σούμι, Ντνίπρο και Ζαπορίζια. Στην ουκρανική πρωτεύουσα περισσότερα από 1.200 κτίρια κατοικιών παραμένουν χωρίς θέρμανση, με τις αρχές να δίνουν προτεραιότητα στις συνοικίες της αριστερής όχθης του Δνείπερου, όπως η Νταρνίτσια.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, έχουν ενεργοποιηθεί θερμαινόμενοι χώροι, διανομή ζεστών γευμάτων και κινητές επικοινωνίες για την εξυπηρέτηση του πληθυσμού, ενώ εξετάζεται επειγόντως η προμήθεια εξοπλισμού για εναλλακτική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης, ιδίως για το Κίεβο.

Την ίδια ώρα, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαβούλευση με διεθνείς εταίρους για πρόσθετη ενεργειακή και τεχνική στήριξη.



