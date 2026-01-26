Υπό αυστηρότερη ευρωπαϊκή εποπτεία τίθεται το WhatsApp, καθώς η Κομισιόν το εντάσσει στις «πολύ μεγάλες πλατφόρμες» του DSA, απαιτώντας από τη Meta περισσότερη ευθύνη για το περιεχόμενο που διακινείται μέσω της εφαρμογής.

Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι χαρακτήρισε επίσημα το WhatsApp της Meta Platforms ως «πολύ μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα» στο πλαίσιο του Κανονισμού για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA), γεγονός που συνεπάγεται αυξημένες υποχρεώσεις για την αντιμετώπιση παράνομου και επιβλαβούς περιεχομένου.

Η Επιτροπή είχε γνωστοποιήσει νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι εξετάζει τη συγκεκριμένη απόφαση, καθώς το WhatsApp κατέγραψε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 κατά μέσο όρο 51,7 εκατ. μηνιαίους ενεργούς χρήστες των καναλιών του στην ΕΕ, αριθμό που υπερβαίνει το όριο των 45 εκατ. χρηστών που προβλέπει ο DSA.

Ο κανονισμός επιβάλλει στις πολύ μεγάλες πλατφόρμες αυστηρότερα μέτρα για την καταπολέμηση παράνομου και επιβλαβούς περιεχομένου. Στην ίδια κατηγορία έχουν ήδη ενταχθεί, μεταξύ άλλων, οι πλατφόρμες της Meta Facebook και Instagram, το YouTube της Google, το TikTok, το Temu και το LinkedIn της Microsoft.

«Μετά τον χαρακτηρισμό αυτό, η Meta, ως πάροχος του WhatsApp, έχει προθεσμία τεσσάρων μηνών, δηλαδή έως τα μέσα Μαΐου 2026, για να διασφαλίσει ότι το WhatsApp συμμορφώνεται με τις πρόσθετες υποχρεώσεις του DSA για τις πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες», ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ανακοίνωσή της.



Πηγή: skai.gr

