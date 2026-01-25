Σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα – με θύματα δύο νέα παιδιά – έγινε χθες το βράδυ στην Παραλία Πατρών, στην παλιά Εθνική οδό, παγώνοντας την τοπική κοινωνία

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε το αγόρι, 18 ετών, προσέκρουσε με σφοδρότητα σε φωτεινό σηματοδότη έξω από σχολικό συγκρότημα, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Μαζί του ήταν και ένα 17χρονο κορίτσι.

Από τη σύγκρουση, το όχημα υπέστη ολοκληρωτική καταστροφή και τα δύο παιδιά, σύμφωνα με πληροφορίες, σκοτώθηκαν ακαριαία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, το αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ο 19χρονος ενώ κινείτο στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πύργο, αρχικά εξετράπη, για άγνωστη ακόμα αιτία, από την πορεία του και κατόπιν προσέκρουσε στο φανάρι.

Στο σημείο του τροχαίου έσπευσαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, οι οποίοι απεγκλώβισαν τον 19χρονο και την 17χρονη, χωρίς να έχουν τις αισθήσεις τους. Αμέσως μετά ο 19χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο και η 17χρονη στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», όπου εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό τους.

Ο οδηγός του ΙΧ είναι γιος γνωστού πατρινού αστυνομικού, ο οποίος έφθασε στο σημείο μαζί με την σύζυγό του αλλά και συγγενείς της άτυχης κοπέλας που επέβαινε στο μοιραίο ΙΧ.

Εκεί εκτυλίχθηκαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας.

Σοκαρισμένος, αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε στο ΙΟΝΙΑΝ TV πώς έγινε το φρικιαστικό τροχαίο και ότι το αυτοκίνητο ήταν τόσο διαλυμένο που τα σωστικά συνεργεία άργησαν πολύ να ανασύρουν τις σορούς των δύο παιδιών από τα συντρίμμια.

