Ρωσία: Aκυρώσεις πτήσεων στα αεροδρόμια, λόγω διακοπής στο σύστημα κρατήσεων

Οι ρωσικές αεροπορικές εταιρείες αναγκάστηκαν να ακυρώσουν σήμερα ορισμένες πτήσεις λόγω μιας διακοπής που σημειώθηκε σε όλη τη χώρα στο σύστημα κρατήσεων Leonardo, η οποία έκτοτε έχει διορθωθεί, ανακοίνωσε το υπουργείο Μεταφορών.

Όλες οι μεγάλες ρωσικές αεροπορικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένου του εθνικού αερομεταφορέα, της Aeroflot, είχαν προειδοποιήσει νωρίτερα για πιθανές διαταραχές στο πρόγραμμα πτήσεων, συμπεριλαμβανομένων αλλαγών στις ώρες αναχώρησης και ακυρώσεων πτήσεων.

Το υπουργείο Μεταφορών σε ανακοίνωσή του δεν κατονόμασε τις αεροπορικές εταιρείες ή τους προορισμούς, που επηρεάσθηκαν από την εν λόγω διακοπή, αλλά ανέφερε ότι οι αξιωματούχοι θα συναντηθούν αργότερα σήμερα «για να αναλύσουν τι συνέβη και να ελαχιστοποιήσουν τον αντίκτυπο της αναστάτωσης στους επιβάτες».

Ο ρωσικός κρατικός βιομηχανικός όμιλος Rostec δήλωσε ότι το πρόβλημα στο σύστημα κρατήσεων Leonardo προκλήθηκε από ένα «εσωτερικό τεχνικό πρόβλημα» στον πάροχό του, Sirena Travel.

Η Aeroflot είχε δεχθεί μια μεγάλη κυβερνοεπίθεση τον Ιούλιο του περασμένου έτους, διακόπτοντας τα ταξίδια σε όλη την επικράτεια της χώρας που είναι η μεγαλύτερη χώρα του κόσμου. Δύο ουκρανικές ομάδες χάκερ είχαν αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση εκείνη την περίοδο.

Νωρίτερα, η Aeroflot, είχε προειδοποιήσει για πιθανές ακυρώσεις πτήσεων μετά την διακοπή που σημειώθηκε στο σύστημα κρατήσεων.

Σε ανακοίνωση της ανέφερε ότι λόγω μια δυσλειτουργίας στο σύστημα κρατήσεων Leonardo, η οποία οφείλεται σε λόγους που δεν σχετίζονται με τον έλεγχο της αεροπορικής εταιρείας, ορισμένες πτήσεις στο δίκτυο δρομολογίων της ενδέχεται να αναπροσαρμοσθούν, ενώ θα υπάρξουν αλλαγές στις ώρες αναχώρησης ή ακυρώσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

