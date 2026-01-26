Η Ευρώπη σίγουρα χάνει την ανεξαρτησία της απαγορεύοντας τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου, όπως και να το διατυπώσετε, ισχυρίστηκε τη Δευτέρα η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.

«Είναι δύσκολο να πούμε σε αυτό το στάδιο αν είναι ικανοποιημένοι υποτελείς ή δυστυχισμένοι σκλάβοι. Ο χρόνος θα δείξει. Αλλά σε κάθε περίπτωση, έχουν παραιτηθεί από την ελευθερία τους», υποστήριξε η Ζαχάροβα σε συνέντευξή της στο τηλεοπτικό κανάλι Zvezda, σχολιάζοντας την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να απαγορεύσει τις προμήθειες ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την 1η Ιανουαρίου 2027 και φυσικού αερίου μέσω αγωγών από τις 30 Σεπτεμβρίου 2027.

Την περασμένη εβδομάδα στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Μπαρτ ντε Βεβέρ, δήλωσε ότι η απαίτηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να παραχωρήσει τη Γροιλανδία, θέτει υπό αμφισβήτηση την αξιοπρέπεια της Ευρώπης, η οποία είναι έτοιμη να είναι «ικανοποιημένη υποτελής» των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά όχι «δυστυχισμένη σκλάβος». Είπε ότι μέχρι στιγμής οι Ευρωπαίοι έχουν «φανεί επιεικείς» απέναντι στην Ουάσινγκτον και προσπάθησαν να ικανοποιήσουν τον Τραμπ, ιδίως στο ζήτημα των δασμών, για να εξασφαλίσουν την υποστήριξή του στη σύγκρουση κατά της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Οι υπουργοί Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ενέκριναν το μέτρο σε συνάντηση στις Βρυξέλλες νωρίτερα. Η Σλοβακία και η Ουγγαρία καταψήφισαν. Το μέτρο καθιστά νομικά δεσμευτική την υπόσχεση της Ένωσης να διακόψει τις σχέσεις της με τον πρώην προνομιακό προμηθευτή της φυσικού αερίου, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Η Ρωσία προμήθευε περισσότερο από το 40% του φυσικού αερίου της ΕΕ πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτό το ποσοστό μειώθηκε στο 13% περίπου το 2025, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΕ.

Πηγή: skai.gr

