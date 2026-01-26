Λογαριασμός
Σε τροχιά σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν: Στον Ινδικό Ωκεανό το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln

Η Ομάδα Κρούσης του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln έχει πλέον εισέλθει στα ύδατα ευθύνης της CENTCOM στον Ινδικό Ωκεανό

Αεροπλανοφόρο

Κλιμακώνεται η ένταση με το Ιράν, καθώς το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln εισήλθε στα ύδατα ευθύνης της CENTCOM στον Ινδικό Ωκεανό, στον απόηχο απειλών από την Τεχεράνη και δηλώσεων Τραμπ για ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή.

«Η Ομάδα Κρούσης του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln έχει πλέον εισέλθει στα ύδατα ευθύνης της CENTCOM στον Ινδικό Ωκεανό, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο των ΗΠΑ, ωστόσο δεν έχει ακόμη λάβει θέση για ενδεχόμενα μελλοντικά πλήγματα κατά του Ιράν», έγραψε στην πλατφόρμα Χ η ανταποκρίτρια εθνικής ασφάλειας του Fox News, Τζένιφερ Γκρίφιν.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η Ουάσιγκτον ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στην περιοχή, καθώς και μία ημέρα αφότου το Ιράν παρουσίασε τοιχογραφία στην Τεχεράνη με προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ: «Όποιος σπέρνει ανέμους, θερίζει θύελλες».

