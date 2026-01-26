Κλιμακώνεται η ένταση με το Ιράν, καθώς το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln εισήλθε στα ύδατα ευθύνης της CENTCOM στον Ινδικό Ωκεανό, στον απόηχο απειλών από την Τεχεράνη και δηλώσεων Τραμπ για ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή.

BREAKING:



USS Abraham Lincoln aircraft carrier accompanied by destroyers has arrived in the Middle East and is now within striking range of Iran. pic.twitter.com/uMHwMQ8JNZ January 25, 2026

«Η Ομάδα Κρούσης του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln έχει πλέον εισέλθει στα ύδατα ευθύνης της CENTCOM στον Ινδικό Ωκεανό, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο των ΗΠΑ, ωστόσο δεν έχει ακόμη λάβει θέση για ενδεχόμενα μελλοντικά πλήγματα κατά του Ιράν», έγραψε στην πλατφόρμα Χ η ανταποκρίτρια εθνικής ασφάλειας του Fox News, Τζένιφερ Γκρίφιν.

The USS Abraham Lincoln Aircraft Carrier Strike Group has now entered CENTCOM waters in the Indian Ocean, according to a senior US official, but is not yet on station for any possible future strikes against Iran. — Jennifer Griffin (@JenGriffinFNC) January 26, 2026

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η Ουάσιγκτον ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στην περιοχή, καθώς και μία ημέρα αφότου το Ιράν παρουσίασε τοιχογραφία στην Τεχεράνη με προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ: «Όποιος σπέρνει ανέμους, θερίζει θύελλες».

A billboard in the heart of Tehran with a direct threat to the U.S. that the USS Abraham Lincoln will be destroyed by their missiles if Trump dares to attack.



Threatening America is NEVER a good idea… pic.twitter.com/IOdo5Grs4b — Tammy (@AmerIcana_truth) January 26, 2026

