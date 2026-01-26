Η Σαουδική Αραβία δήλωσε σήμερα ότι θέλει "ισχυρές και θετικές" σχέσεις με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, υπογραμμίζοντας ότι αυτές θα εξαρτηθούν από την πλήρη αποχώρηση του Άμπου Ντάμπι από την Υεμένη, σημείο τριβής μεταξύ των δύο δυνάμεων του Κόλπου.

"Το βασίλειο θέλει πάντα να διατηρεί ισχυρές και θετικές σχέσεις με τα Εμιράτα", δήλωσε ο Σαουδαράβας υπουργός Εξωτερικών Φαϊσάλ μπεν Φαρχάν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Βαρσοβία.

Τα Εμιράτα "έχουν αποφασίσει στο εξής να φύγουν από την Υεμένη και εάν αυτό πράγματι ισχύει και αποχωρήσουν πλήρως από το θέμα της Υεμένης, το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας θα αναλάβει τις ευθύνες του", πρόσθεσε.

"Πιστεύω ότι αυτό θα αποτελέσει τη βάση για να διασφαλιστεί ότι η σχέση με τα Εμιράτα θα παραμείνει ισχυρή και θα συνεχίσει να εξυπηρετεί τα συμφέροντα όχι μόνο των δύο χωρών αλλά και της περιοχής", πρόσθεσε.

Μια επίθεση που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο από Υεμενίτες αυτονομιστές υποστηριζόμενους από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τους επέτρεψε να καταλάβουν τεράστιες εκτάσεις, συμπεριλαμβανομένων περιοχών στα σύνορα με τη Σαουδική Αραβία, προκαλώντας την απάντηση του Ριάντ.

Η Σαουδική Αραβία κάλεσε τις δυνάμεις των Εμιράτων να φύγουν αμέσως από την Υεμένη, και οι φιλοσαουδαραβικές δυνάμεις προχώρησαν σε αντεπίθεση η οποία τους επέτρεψε να ανακτήσουν το έδαφος που είχαν καταλάβει οι αυτονομιστές.

Η συμπλοκή αυτή προκάλεσε πρωτοφανείς εντάσεις μεταξύ των δύο πετρελαϊκών μοναρχιών, μακροχρόνιων συμμάχων, που είχαν επέμβει από κοινού στην Υεμένη το 2015 για να καταπολεμήσουν τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθι, στο πλαίσιο ενός στρατιωτικού συνασπισμού.

Οι δύο γειτονικές χώρες στηρίζουν επίσης αντίπαλες παρατάξεις σε άλλες χώρες, κυρίως στο Σουδάν.

Οι εντάσεις που ξέσπασαν δημόσια μεταξύ τους είναι οι μεγαλύτερες στην περιοχή του Κόλπου από τότε που είχαν επιβάλει μαζί έναν αποκλεισμό στο Κατάρ το 2017, κατηγορώντας το για τις σχέσεις του με τους Αδελφούς Μουσουλμάνους και το Ιράν.

Ένα συνονθύλευμα ομάδων τις οποίες ένωνε η αντίθεσή τους στους Χούθι, τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης, περιλάμβανε προηγουμένως πρόσωπα που υποστηρίζονταν από το Άμπου Ντάμπι και το Ριάντ. Ωστόσο μετά την ανάληψη του ελέγχου από τις φιλοσαουδαραβικές δυνάμεις, απομακρύνθηκαν τα μέλη του που υποστηρίζονταν από το Άμπου Ντάμπι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

