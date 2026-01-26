Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δήλωσαν τη Δευτέρα ότι δεν θα επιτρέψουν τη χρήση του εναέριου χώρου, του εδάφους ή των χωρικών τους υδάτων για οποιεσδήποτε εχθρικές στρατιωτικές ενέργειες κατά του Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους στην ουδετερότητα και στη σταθερότητα της περιοχής.

ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται πλέον σε τροχιά σύγκρουσης με τις δύο πλευρές να εξαπολύουν εκατέρωθεν. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει γνωστοποιήσει ότι μια αμερικανική «αρμάδα» κατευθύνεται προς τη Μέση Ανατολή και ότι οι ΗΠΑ παρακολουθούν στενά το Ιράν, την ώρα που ακτιβιστές ανεβάζουν τον αριθμό των νεκρών από την καταστολή των διαδηλώσεων στην Τεχεράνη στους 5.002.

Έχουμε πολλά πλοία που κατευθύνονται προς τα εκεί, για παν ενδεχόμενο. Θα προτιμούσα να μη συμβεί τίποτα, αλλά τους παρακολουθούμε πολύ στενά… έχουμε μια αρμάδα που κατευθύνεται προς τα εκεί και ίσως να μη χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσουμε».

Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln έφτασε ήδη στον Ινδικό Ωκεανό ενώ αρκετά αντιτορπιλικά εξοπλισμένα με κατευθυνόμενους πυραύλους αναμένεται να φτάσουν στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ημέρες. Παράλληλα, αναπτύσσονται πρόσθετα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, πιθανότατα γύρω από αμερικανικές και ισραηλινές αεροπορικές βάσεις. Το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε ότι θα αποστείλει μαχητικά RAF Eurofighter Typhoon της 12ης Μοίρας στο Κατάρ, κατόπιν αιτήματος της Ντόχα.

Την ίδια ώρα το Ιράν προειδοποιεί ότι θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε επίθεση ως «ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον μας», ενόψει της άφιξης αμερικανικής ομάδας κρούσης αεροπλανοφόρου και άλλων στρατιωτικών μέσων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή τις προσεχείς ημέρες.

«Αυτή η στρατιωτική συγκέντρωση δυνάμεων — ελπίζουμε να μην αποσκοπεί σε πραγματική αντιπαράθεση — ωστόσο οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες για το χειρότερο δυνατό σενάριο. Για τον λόγο αυτό, στο Ιράν έχει σημάνει ύψιστος συναγερμός», δήλωσε ο αξιωματούχος, υπό τον όρο της ανωνυμίας.

«Αυτή τη φορά, οποιαδήποτε επίθεση — περιορισμένη, απεριόριστη, “χειρουργική”, κινητική, όπως κι αν τη χαρακτηρίσουν — θα αντιμετωπιστεί ως ολοκληρωτικός πόλεμος εναντίον μας και θα απαντήσουμε με τον σκληρότερο δυνατό τρόπο, ώστε να δοθεί οριστικό τέλος», πρόσθεσε.



