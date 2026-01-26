Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη ευθύνονται πλέον για το 70 έως 80% των τραυματισμών και των θανάτων και στις δύο πλευρές του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με νέα έκθεση της βασικής υπηρεσίας πληροφοριών της Λετονίας, η οποία προειδοποιεί ότι ο πόλεμος έχει μετατραπεί σε σύγκρουση φθοράς, με τη δυτική στρατιωτική και πολιτική στήριξη να αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για την έκβασή του.

«Αυτό καθιστά τον πόλεμο πιο δυναμικό σε τακτικό επίπεδο, αλλά μειώνει τις πιθανότητες οποιασδήποτε πλευράς να επιτύχει στρατηγική προόδο», αναφέρει η έκθεση του Γραφείου Προστασίας του Συντάγματος της Λετονίας (SAB), που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα.

Η ίδια έκθεση καταλήγει ότι η δυτική στρατιωτική και πολιτική στήριξη είναι καθοριστικής σημασίας για την έκβαση του πολέμου.

Η έκθεση τονίζει επίσης το σχέδιο της Ρωσίας για την κατασκευή εργοστασίου παραγωγής drones στη γειτονική Λευκορωσία, με δυναμικότητα έως και 100.000 drones ετησίως.

Ο πόλεμος με drones διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στο να μπορέσουν οι ουκρανικές δυνάμεις να αποκρούσουν τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022. Από τα τέλη του 2024, ωστόσο, το «μέτωπο των drones» έχει μετατοπιστεί υπέρ της Ρωσίας, καθώς η Μόσχα προσαρμόστηκε στη νέα τεχνολογία, σύμφωνα με το Atlantic Council.

Ρωσικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το υπουργείο Άμυνας της χώρας ξεκίνησε αυτόν τον μήνα εκστρατεία στρατολόγησης σε ρωσικά πανεπιστήμια, αναζητώντας φοιτητές με γνώσεις πληροφορικής και τεχνολογίας, με στόχο την ενίσχυση των δυνάμεων μη επανδρωμένων συστημάτων.

Η έκθεση της Λετονίας αναφέρθηκε επίσης στις περσινές παρεμβατικές εισβολές drones γύρω από κρίσιμες υποδομές στην Ευρώπη, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι, ανεξαρτήτως του αν η Μόσχα βρισκόταν πίσω από αυτές τις επιθέσεις, το αποτέλεσμα ήταν προς όφελος της Ρωσίας.



