Τσέχοι πολίτες συγκέντρωσαν πάνω από 6 εκατομμύρια δολάρια σε μόλις 5 ημέρες, σε μια προσπάθεια συλλογής χρημάτων από τον κόσμο για να αγοραστούν γεννήτριες, θερμάστρες και μπαταρίες για την Ουκρανία, όπου οι ρωσικές επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές έχουν αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους αντιμέτωπους μ' έναν δριμύ χειμώνα χωρίς θέρμανση και ηλεκτρικό ρεύμα.

Ουκρανοί μηχανικοί εργάζονται επί 24ώρου βάσεως σε επισφαλείς συνθήκες για εβδομάδες από τότε που η Ρωσία κλιμάκωσε τις επιθέσεις της στο ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας στη διάρκεια κύματος ψύχους που έκανε το θερμόμετρο να πέσει σε έως και 20 βαθμούς Κελσίου κάτω από το μηδέν.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την ενέργεια μετά τα ρωσικά πλήγματα.

Η τσέχικη πρωτοβουλία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα αποστείλει 447 γεννήτριες έκτακτης ανάγκης αξίας 3,7 εκατομμυρίων ευρώ.

Η πρωτοβουλία darekproputina.cz συλλέγει δωρεές για την Ουκρανία μετά την εισβολή της Ρωσίας στη γειτονική της χώρα το 2022, μεταξύ των οποίων βρίσκονται εκστρατείες της για την αγορά ενός ελικοπτέρου Blackhawk και ενός άρματος μάχης, όπως και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones), πυρομαχικών και ιατρικών προμηθειών αξίας άνω των 55 εκατομμυρίων ευρώ.

Στην πιο πρόσφατη αυτή προσπάθειά της συγκεντρώθηκαν 126 εκατομμύρια κορώνες (περίπου 6,16 εκατομμύρια δολάρια) από 74.745 δωρητές από την περασμένη Τετάρτη ως σήμερα, Δευτέρα, το πρωί, και άλλα σχεδόν 15 εκατομμύρια κορώνες βρίσκονται καθ’ οδόν από δωρητές, δήλωσε ο διοργανωτής Μάρτιν Όντρατσεκ στο Reuters.

«Στη διάρκεια του σαββατοκύριακου κάναμε κράτηση δύο γεννητριών (…) έναντι 8 εκατομμυρίων κορωνών έκαστη, που θα πρέπει να πάνε σε δύο μικρότερες εγκαταστάσεις υγείας», πρόσθεσε ο Όντρατσεκ.

Η darekproputina.cz συνεργάστηκε με τρία ταμεία στην Ουκρανία για να αποφευχθούν μακρές υλικοτεχνικές και τελωνειακές καθυστερήσεις, αλλά βρίσκεται επίσης σε συνομιλίες με Τσέχους προμηθευτές καθώς δεν είναι όλα διαθέσιμα άμεσα, πρόσθεσε.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.