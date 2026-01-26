Τουλάχιστον 14 θάνατοι είναι ο νέος τραγικός απολογισμός σε αρκετές πολιτείες έχουν συνδεθεί με την ισχυρή καταιγίδα που έχει πλήξει τα τελευταία 24ωρα τις ΗΠΑ, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις οι αξιωματούχοι δηλώνουν ότι είναι πολύ νωρίς για να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια θανάτου, όπως αναφέρει το BBC.

Τα τελευταία νέα

Στο Τενεσί , οι αρχές επιβεβαιώνουν τρεις «θανάτους που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες».

, οι αρχές επιβεβαιώνουν τρεις «θανάτους που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες». Δύο «θάνατοι σχετιζόμενοι με τη χειμερινή καταιγίδα» αναφέρθηκαν στη Λουιζιάνα .

. Στο Τέξας , τοπικό δίκτυο του CBS News αναφέρει ότι, σύμφωνα με την αστυνομία, ο θάνατος ενός άνδρα που βρέθηκε σε βενζινάδικο ενδέχεται να οφείλεται σε παθολογικά αίτια, στις καιρικές συνθήκες ή και στα δύο. Επίσης στο Τέξας, μια 16χρονη κοπέλα έχασε τη ζωή της σε ατύχημα με έλκηθρο.

, τοπικό δίκτυο του CBS News αναφέρει ότι, σύμφωνα με την αστυνομία, ο θάνατος ενός άνδρα που βρέθηκε σε βενζινάδικο ενδέχεται να οφείλεται σε παθολογικά αίτια, στις καιρικές συνθήκες ή και στα δύο. Επίσης στο Τέξας, μια 16χρονη κοπέλα έχασε τη ζωή της σε ατύχημα με έλκηθρο. Στη Μασαχουσέτη , το CBS αναφέρει ότι μια γυναίκα πέθανε αφού παρασύρθηκε από εκχιονιστικό μηχάνημα.

, το CBS αναφέρει ότι μια γυναίκα πέθανε αφού παρασύρθηκε από εκχιονιστικό μηχάνημα. Η αστυνομία αναφέρει ότι μια γυναίκα βρέθηκε καλυμμένη με χιόνι στο Κάνσας και ενδέχεται να υπέκυψε από υποθερμία.

και ενδέχεται να υπέκυψε από υποθερμία. Στη Νέα Υόρκη, ο δήμαρχος Zohran Mamdani δήλωσε ότι τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, αλλά «είναι ακόμα πολύ νωρίς για να προσδιοριστούν τα αίτια θανάτου».

Προειδοποιήσεις για μετακινήσεις

Σε ανακοίνωσή του, το Γραφείο Δημοσίων Πληροφοριών υπενθυμίζει στους πολίτες ότι «ο πάγος μπορεί να δημιουργήσει εξαιρετικά ολισθηρές επιφάνειες και να οδηγήσει σε σοβαρά ή ακόμα και θανατηφόρα ατυχήματα... Η ασφάλειά σας προέχει».

Χιλιάδες δρόμοι έχουν κλείσει σε αρκετές πολιτείες των ΗΠΑ, ως αποτέλεσμα των ακραίων καιρικών φαινομένων:

Στο Τέξας, παρατηρούνται εκτεταμένα κλεισίματα δρόμων, με τα βορειοανατολικά τμήματα της πολιτείας να επηρεάζονται ιδιαίτερα από τον παγετό και το χιόνι.

Στην κομητεία Τσερόκι της Τζόρτζια, συνιστάται στους οδηγούς να είναι προσεκτικοί και «να παραμείνουν στο σπίτι αν είναι δυνατόν».

Το σύστημα παρακολούθησης Trafficwise παρέχει συνεχή ενημέρωση στους κατοίκους της Ιντιάνα, σχετικά με τους κλειστούς δρόμους στην πολιτεία.

παρέχει συνεχή ενημέρωση στους κατοίκους της Ιντιάνα, σχετικά με τους κλειστούς δρόμους στην πολιτεία. Για όσους βρίσκονται στη Βόρεια Καρολίνα, η υπηρεσία DriveNC αναφέρει: «Συνιστάται να μείνετε στο σπίτι και μακριά από τους δρόμους για άλλη μια μέρα, αλλά αν πρέπει οπωσδήποτε να ταξιδέψετε, κάντε το με ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ ταχύτητα».

Η χειμερινή καταιγίδα έχει απομακρυνθεί από τις μεσο-νότιες περιοχές (mid-south), αλλά «εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες λόγω του παγερού ανέμου έχουν πάρει τη θέση της», αναφέρει σε ενημέρωσή της η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ στο Μέμφις του Τενεσί.

Παράλληλα, η Υπηρεσία προειδοποιεί ότι νωρίς το πρωί η αίσθηση της θερμοκρασίας λόγω του ανέμου σε μεγάλο μέρος της περιοχής θα είναι «πολύ κάτω» από τους 0 Fahrenheit (-17.8 βαθμούς Κελσίου), η οποία παραμένει ιδιαίτερα επικίνδυνη για κρυοπαγήματα μέσα σε λίγα λεπτά.

