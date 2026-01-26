ΗΠΑ: Μέτωπο Τραμπ κατά ΜΜΕ και δημοσκοπήσεων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026

Επιμένει στην τροχιά σύγκρουσης με τα μέσα ενημέρωσης και τους θεσμούς ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας για ανάληψη «δράσης» κατά δημοσκοπήσεων που χαρακτηρίζει «ψεύτικες και δόλιες» και αφήνοντας αιχμές ακόμη και για ποινικές προεκτάσεις, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες μπαίνουν σε προεκλογική τροχιά.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι δημοσκοπήσεις χρησιμοποιούνται ως συντονισμένη προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώμης ενόψει μελλοντικών εκλογικών αναμετρήσεων.

Στην ίδια ανάρτηση, ο Τραμπ ανέφερε ότι «θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να αποτρέψει αυτή την απάτη των δημοσκοπήσεων από το να συνεχιστεί», χαρακτηρίζοντας τες «ψεύτικες και δόλιες» και ότι θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται «σχεδόν ως ποινικό αδίκημα». Κατονόμασε μέσα όπως οι The New York Times, ABC, NBC, CBS, CNN, MSNBC, καθώς και το Fox News και τη The Wall Street Journal, κατηγορώντας τα ότι προωθούν παραπλανητικές δημοσκοπήσεις.

Οι δηλώσεις του έρχονται ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες οδεύουν προς τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου 2026, κατά τις οποίες οι ψηφοφόροι θα κληθούν να αποφασίσουν για τον έλεγχο του Κογκρέσου, εκλέγοντας νέα Βουλή των Αντιπροσώπων και μέρος της Γερουσίας, στη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Τραμπ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.