«ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ!»: Ο Τραμπ αυτοσυγχαίρεται για την ανάκτηση του τελευταίου ομήρου της Γάζας

«Οι περισσότεροι το θεωρούσαν αδύνατο. Συγχαρητήρια στην υπέροχη ομάδα των Πρωταθλητών μου!!! Πρόεδρος DJT» αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ 

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη Δευτέρα την ανάκτηση του τελευταίου Ισραηλινού ομήρου από τη Λωρίδα της Γάζας... συγχαίροντας τον εαυτό του. 

«ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ! Οι περισσότεροι το θεωρούσαν αδύνατο. Συγχαρητήρια στην υπέροχη ομάδα των Πρωταθλητών μου!!! Πρόεδρος DJT» αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην ανάρτησή του στο Truth Social. 

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Μόλις ανέκτησα το τελευταίο σώμα ομήρου στη ΓΑΖΑ. Έτσι, πήρα πίσω ΚΑΙ ΤΟΥΣ 20 ζωντανούς ομήρους και ΟΛΟΥΣ τους νεκρούς! ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ! Οι περισσότεροι το θεωρούσαν αδύνατο. Συγχαρητήρια στην υπέροχη ομάδα των Πρωταθλητών μου!!! Πρόεδρος DJT»

TAGS: Ντόναλντ Τραμπ Ισραήλ Λωρίδα της Γάζας
