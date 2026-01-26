Πηγές ΝΔ: Η κατάθεση της Δ. Χαλικιά άφησε το ΠΑΣΟΚ χωρίς άλλοθι

Τις βαρύτατες καταγγελίες που έδωσε νωρίτερα στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ η πρώην Αντιπρόεδρος του οργανισμού κατά την περίοδο 2013 - 2014 Δήμητρα Χαλικιά σχολίασαν πηγές της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας για «κατάρρευση με πάταγο» του αφηγήματος της αντιπολίτευσης και του ΠΑΣΟΚ, ότι το σκάνδαλο είναι προϊόν μιας συγκεκριμένης κυβέρνησης.

Στη συνέχεια κάνουν λόγο για «επίθεση» της Μιλένας Αποστολάκη προς την κ. Χαλικιά, και τονίζουν τη «νευρική αντίδραση» του ΠΑΣΟΚ, καθώς και ότι ο μύθος της αντιπολίτευσης περί "ηθικής υπεροχής" δεν επιβεβαιώθηκε.

Αναλυτικά οι δηλώσεις:

Η κατάθεση της πρώην αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δήμητρας Χαλικιά, στην Εξεταστική Επιτροπή αποτέλεσε -και με τη βούλα- την στιγμή που κατέρρευσε με πάταγο το βολικό αφήγημα της αντιπολίτευσης -και κυρίως του ΠΑΣΟΚ- ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι προϊόν μιας συγκεκριμένης κυβέρνησης, μιας συγκεκριμένης περιόδου και, φυσικά, «κάποιων άλλων».

Απέναντι σε μια αντιπολίτευση που από την πρώτη στιγμή ήθελε να κάνει σόου, για ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κυρία Χαλικιά απέδειξε ότι το πρόβλημα του Οργανισμού δεν ήταν συγκυριακό, μονοκομματικό και κυρίως δεν ξεκινά ούτε τελειώνει εκεί που βολεύει το ΠΑΣΟΚ και την αντιπολίτευση.

Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν η Μ. Αποστολάκη κατάλαβε ότι η κυρία Χαλικιά αποδομεί όλα τα επιχειρήματα του ΠΑΣΟΚ πέρασε στην προσωπική αποδόμηση. Η επίθεση της Μιλένας Αποστολάκη ήταν ενδεικτική των προθέσεων να αλλάξει την ατζέντα της συζήτησης και τελικά δεν κατάφερε να κρύψει τον εκνευρισμό της. Μάλιστα, η κατάθεση της κυρίας Χαλικιά άφησε την αντιπολίτευση εκτεθειμένη για έναν απλό λόγο. Δεν επιβεβαίωσε τον μύθο της “ηθικής υπεροχής”, αλλά μίλησε για «κύκλο επιρροής και όχι σύμπτωση», για «νομιμοποιήσεις εκ των υστέρων» και για ένα σύστημα που λειτούργησε χωρίς φραγμούς επί χρόνια.

Γι’ αυτό και το ΠΑΣΟΚ αντέδρασε νευρικά, αμφισβητώντας ουσιαστικά την ίδια τη μάρτυρα και τις γνώσεις της.

Αξιοσημείωτο είναι, δε, ότι αποδόμησε και την Π. Τυχεροπούλου λέγοντας ότι ήταν σε όλες τις επιτροπές παραλαβής αλλά δήλωσε ότι δεν πέρασε κανέναν έλεγχο στο σύστημα. Όταν μάλιστα ερωτήθηκε από τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριο Λαζαρίδη, για πρόσφατη δήλωση της κυρίας Τυχεροπούλου πως μέσα στον οργανισμό υπάρχει μια οργάνωση υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ σε συνεργασία με παραγωγούς του πρωτογενούς τομέα σχολίασε: ”Φαίνεται ότι η κυρία Τυχεροπούλου έχει αρχίσει να αποκτά αυτογνωσία και ελπίζω ότι και ο εισαγγελέας που θα την παραλάβει να την βάλει στο δρόμο της αυτοκριτικής”».

Ιδιαίτερη, τέλος, αμηχανία προκάλεσαν οι τοποθετήσεις της για την περίφημη «τεχνική λύση». Εκεί όπου η αντιπολίτευση επιχειρεί όλο το διάστημα να παρουσιάσει μια σκοτεινή μεθόδευση, η μάρτυρας υπενθύμισε ότι «η τεχνική λύση ήταν απολύτως υποχρεωτική. Δεν υπήρχε περίπτωση να πληρωθούν τα δικαιώματα των κτηνοτρόφων».

Και παράλληλα ξεκαθάρισε πως πιστεύει ότι «κανένας υπουργός από όσους υπέγραψαν το “συμφωνώ” δεν έχει κανένα θέμα». Όταν μάλιστα σημείωσε ότι «πρόσωπα με θεσμικό ρόλο συμμετείχαν στο σχεδιασμό, απέκτησαν γνώση των αδυναμιών και μετά δραστηριοποιήθηκαν στον ίδιο λειτουργικό χώρο», περιέγραψε με ακρίβεια το μοντέλο εξουσίας που άνθισε επί δεκαετίες και σίγουρα όχι μόνο επί μιας κυβέρνησης.



Πηγή: skai.gr

