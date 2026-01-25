Μινεάπολη: Ποιος ήταν ο Άλεξ Πρέτι, ο 37χρονος νοσηλευτής που σκοτώθηκε από πράκτορες της ICE

Ο άνδρας που πυροβολήθηκε θανάσιμα από ομοσπονδιακό πράκτορα της ICE (Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των Ηνωμένων Πολιτειών) στη Μινεάπολη χαρακτηρίστηκε από την κυβέρνηση Τραμπ ως «εσωτερικός τρομοκράτης», ωστόσο φίλοι και οικογένεια απέρριψαν αυτόν τον χαρακτηρισμό, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Λένε ότι απλώς προσπαθούσε να κάνει αυτό που χιλιάδες κάτοικοι έκαναν εδώ και εβδομάδες - να καταγράψει τις ενέργειες των ομοσπονδιακών πρακτόρων που δραστηριοποιούνταν στην περιοχή στο πλαίσιο μιας άνευ προηγουμένου επιχείρησης επιβολής των μεταναστευτικών νόμων - όταν σκοτώθηκε.

Πριν από τους πυροβολισμούς, ο 37χρονος Άλεξ Πρέτι - νοσηλευτής εντατικής θεραπείας στο Κέντρο Υγειονομικής Φροντίδας Βετεράνων της Μινεάπολης - φαίνεται σε ευρέως διαδεδομένα βίντεο να καταγράφει ομοσπονδιακούς αστυνομικούς και στη συνέχεια να έρχεται αντιμέτωπος μαζί τους. Οι πράκτορες φαίνεται να ρίχνουν σπρέι εναντίον του Πρέτι και ενός άλλου ατόμου και στη συνέχεια πυροβολείται θανάσιμα.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ ανέφερε ότι ο άνδρας πυροβολήθηκε αφού πλησίασε τους πράκτορες με πιστόλι. Κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών και των κραυγών, οι πολίτες που παρακολουθούσαν και κατέγραφαν τους ομοσπονδιακούς πράκτορες συνέχιζαν να τους φωνάζουν.

Ο Μάικλ και η Σούζαν Πρέτι, οι γονείς του Άλεξ, δήλωσαν το Σάββατο ότι είναι συντετριμμένοι αλλά και οργισμένοι.

«Τα αηδιαστικά ψέματα που ειπώθηκαν για τον γιο μας από την κυβέρνηση είναι κατακριτέα και σιχαμερά», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους προς τα τοπικά μέσα οι γονείς του. «Ο Άλεξ σαφώς δεν κρατάει όπλο όταν δέχεται επίθεση από τους δολοφονικούς και άνανδρους τραμπούκους της ICE του Τραμπ. Έχει το τηλέφωνό του στο δεξί χέρι και το άδειο αριστερό του χέρι είναι υψωμένο πάνω από το κεφάλι του ενώ προσπαθεί να προστατεύσει τη γυναίκα που η ICE μόλις έριξε κάτω, όλα αυτά ενώ δέχεται σπρέι πιπεριού», ανέφεραν.

Ο διοικητής της Συνοριακής Περιπολίας των ΗΠΑ, Γκρέγκορι Μπόβινο, δήλωσε το Σάββατο σε συνέντευξη Τύπου ότι οι πράκτορες φοβήθηκαν για τη ζωή τους και πυροβόλησαν αμυντικά. Παρουσίασε τον Πρέτι ως άτομο που «ήθελε να προκαλέσει μέγιστη ζημιά και να σφαγιάσει τις δυνάμεις επιβολής του νόμου».

«Ένα άτομο πλησίασε τους πράκτορες της Συνοριακής Περιπολίας των ΗΠΑ με ένα ημιαυτόματο πιστόλι 9 χιλιοστών», δήλωσε ο Μπόβινο. «Οι πράκτορες προσπάθησαν να αφοπλίσουν το άτομο, αλλά εκείνος αντιστάθηκε βίαια. Φοβούμενος για τη ζωή του, καθώς και για τη ζωή και την ασφάλεια των συναδέλφων του, ένας πράκτορας της ICE πυροβόλησε αμυντικά».

Ο Πρέτι διαπιστώθηκε νεκρός με πολλαπλά τραύματα από πυροβολισμούς, σημειώνει η WSJ.

Σύμφωνα με αξιωματούχους, ο πράκτορας που πυροβόλησε τον Πρέτι είχε οκταετή υπηρεσία στη Συνοριακή Περιπολία.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Μινεάπολης, Μπράιαν Ο’Χάρα, δήλωσε ότι ο Πρέτι ήταν νόμιμος κάτοχος όπλου χωρίς ποινικό μητρώο και πιστεύεται ότι ήταν Αμερικανός πολίτης. «Η μόνη αλληλεπίδραση που γνωρίζουμε με τις αρχές ήταν για κλήσεις κυκλοφορίας», είπε ο Ο’Χάρα το Σάββατο.

Όπως και στην περίπτωση του θανάτου της Ρενέ Γκουντ από πράκτορα της ICE νωρίτερα αυτόν τον μήνα, διαδόθηκαν γρήγορα πολύ διαφορετικές αφηγήσεις καθώς γραφικά βίντεο του συμβάντος με τον Πρέτι κοινοποιήθηκαν στο διαδίκτυο.

Αρκετοί συνάδελφοι που εξέφρασαν την οργή τους για το περιστατικό δήλωσαν ότι ο Πρέτι εργαζόταν ως νοσηλευτής εντατικής θεραπείας και φρόντιζε βετεράνους.

Ο Ντιμίτρι Ντρέκονια ανάρτησε το Σάββατο στο διαδίκτυο ότι ήταν συνάδελφος του Πρέτι στο Τμήμα Υποθέσεων Βετεράνων, όπου ο Πρέτι εργαζόταν ως νοσηλευτής ΜΕΘ φροντίζοντας ασθενείς. Σε μια ανάρτηση, ο Ντρέκονια εξέφρασε την οργή του για τη δολοφονία του Πρέτι: «Λευκή. Καυτή. Οργή», έγραψε.

Σε άλλη ανάρτηση, ο Ντρέκονια δημοσίευσε μια φωτογραφία του Πρέτι να χαμογελά, την οποία είπε ότι τράβηξαν όταν εργάζονταν μαζί, όταν ο Πρέτι ήταν φοιτητής νοσηλευτικής.

«Είχε τόσο υπέροχη διάθεση», έγραψε ο Ντρέκονια. «Μιλούσαμε για το πώς θα καταφέρναμε να πάμε μαζί για ποδηλασία στα βουνά. Τώρα αυτό δεν θα συμβεί ποτέ».

Ο Pretti αποφοίτησε από το Preble High School στο Green Bay του Wisconsin το 2006, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του Green Bay Area Public School District. Φοίτησε στο College of Liberal Arts του Πανεπιστημίου της Μινεσότα, από όπου αποφοίτησε το 2011 με πτυχίο στις βιολογικές επιστήμες, την κοινωνία και το περιβάλλον, σύμφωνα με εκπρόσωπο του πανεπιστημίου.

Ο Ρόμπερτ Άλβερ είπε ότι ο Πρέτι συνεργάστηκε μαζί του ως τεχνικός εργαστηρίου από το 2009 στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα και έκανε μεγάλο μέρος της βαριάς δουλειάς. Ο Πρέτι αγαπούσε τη φύση και είχε ένα μεταδοτικό χαμόγελο και γέλιο, θυμάται ο Άλβερ. «Ήταν ένας από τους πιο ευγενικούς και καλύτερους ανθρώπους με τους οποίους είχα την ευχαρίστηση να συνεργαστώ».

Μετά τις σπουδές, ο Πρέτι εργάστηκε στη βιοτεχνολογική εταιρεία GeneSegues, η οποία ανέπτυσσε νανοσωματίδια για τη μεταφορά φαρμάκων. Εκεί περνούσε τις μέρες του καλλιεργώντας κύτταρα και εκτελώντας πειράματα σε εργαστήριο του Veterans Affairs στη Μινεάπολη έως το 2016, όταν έφυγε από τη GeneSegues αλλά παρέμεινε στη Μινεσότα.

«ήταν ένας τυπικός τύπος από τη Μινεάπολη», είπε η Γκρέτσεν Άνγκερ, που διηύθυνε την GeneSegues όταν ο Πρέτι ήταν εκεί. «Είναι ό,τι πιο μακρινό από έναν εγχώριο τρομοκράτη ή ό,τι άλλο ηλίθιο μπορεί να σκεφτούν».

Σύμφωνα με τα αρχεία της πολιτείας, έλαβε την άδεια νοσηλευτή στις 19 Ιανουαρίου 2021.

Ο Μάικλ Πρέτι δήλωσε στο Associated Press ότι πριν από δύο ή τρεις εβδομάδες είχε συζητήσει με τον γιο του για τις διαδηλώσεις κατά της ICE και ότι του είχε πει να πάει να διαμαρτυρηθεί, αλλά να μην εμπλακεί. «Κι εκείνος είπε ότι το καταλαβαίνει. Το ήξερε», πρόσθεσε.

