Ρούτε: Συμφωνία με τον Τραμπ για δύο «άξονες εργασίας» σχετικά με τη Γροιλανδία

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο ίδιος και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν σε δύο «άξονες εργασίας» με στόχο την αποκλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη Γροιλανδία, εκ των οποίων ο ένας εμπίπτει στην αρμοδιότητα του ΝΑΤΟ.

«Ουσιαστικά, αυτό που συζητήθηκε την περασμένη εβδομάδα και στο οποίο τελικά συμφωνήσαμε ήταν δύο άξονες εργασίας για το επόμενο διάστημα: ο πρώτος αφορά το ΝΑΤΟ συλλογικά, ώστε να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για την άμυνα της Αρκτικής», δήλωσε ο Ρούτε μιλώντας σε μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Ένας από τους άξονες, λοιπόν, θα επικεντρωθεί στο πώς μπορούμε συλλογικά να αποτρέψουμε τη Ρωσία και την Κίνα από το να αποκτήσουν μεγαλύτερη πρόσβαση στην περιοχή της Αρκτικής… αυτός είναι ένας άξονας στον οποίο το ΝΑΤΟ έχει ξεκάθαρα τον ηγετικό ρόλο», πρόσθεσε.

Ο δεύτερος άξονας, σύμφωνα με τον Ρούτε, δεν μπορεί να περιλαμβάνει το ΝΑΤΟ και αφορά τη συνέχιση των συνομιλιών μεταξύ των Ηνωμένες Πολιτείες, της Δανίας και της Γροιλανδίας.

Παράλληλα, ο Ρούτε απευθυνόμενος σε ευρωβουλευτές ανέφερε ότι όσοι πιστεύουν ότι η Ευρώπη μπορεί να αμυνθεί μόνη της χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει «να ονειρεύονται».

Ο Ρούτε τόνισε ότι, σε ένα τέτοιο σενάριο, οι αμυντικές δαπάνες της Ευρώπης θα έπρεπε να αυξηθούν δραστικά, φτάνοντας ακόμη και στο 10% του ΑΕΠ, ενώ θα απαιτούνταν επίσης η ανάπτυξη αυτόνομης πυρηνικής ικανότητας και δαπάνες «δισεκατομμυρίων και δισεκατομμυρίων ευρώ».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη χρειάζεται τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ακριβώς και οι ΗΠΑ χρειάζονται το ΝΑΤΟ, επισημαίνοντας τον αμοιβαίο χαρακτήρα της διατλαντικής ασφάλειας.

Ο Μαρκ Ρούτε, δήλωσε, επίσης, ότι είναι «εξαιρετικά ανήσυχος» για την κατάσταση στο Ιράν, επισημαίνοντας την καταστολή των διαδηλωτών στη χώρα. Παρότι τόνισε ότι η αποστολή του ΝΑΤΟ παραμένει επικεντρωμένη στην ασφάλεια του Βόρειου Ατλαντικού, υπογράμμισε ότι η συμπεριφορά του Ιράν συνιστά ένα ευρύτερο πρόβλημα που δεν μπορεί να αγνοηθεί.

Μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο συζήτησης για τη διατλαντική άμυνα, ο Ρούτε ξεκαθάρισε ότι το ΝΑΤΟ δεν πρόκειται να επέμβει άμεσα σε συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, προειδοποίησε ωστόσο ότι οι εξελίξεις στο Ιράν απαιτούν διεθνή προσοχή.

Ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας αναφέρθηκε επίσης στον ρόλο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο ΝΑΤΟ, χαρακτηρίζοντάς τον «πολύ σημαντικό» για τη Συμμαχία. Παράλληλα, απέρριψε κάθε σύνδεση μεταξύ των συζητήσεων για την Ουκρανία και τη Γροιλανδία και προειδοποίησε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «θα χαιρόταν ιδιαίτερα» αν δημιουργούνταν μια ευρωπαϊκή αμυντική δύναμη εκτός του πλαισίου του ΝΑΤΟ.



