Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ υποτίμησε σήμερα τις τελευταίες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών 100%, λέγοντας ότι αυτές αποτελούν κυρίως μέρος μιας στρατηγικής εμπορικών διαπραγματεύσεων.
«Σύντομα θα ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις ή αναθεώρηση της συμφωνίας μας με τις ΗΠΑ και το Μεξικό (USMCA)», δήλωσε ο Κάρνεϊ.
«Ο πρόεδρος είναι ένας έμπειρος διαπραγματευτής (...) Νομίζω ότι ορισμένα από αυτά τα σχόλια και τις θέσεις πρέπει να τεθούν σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο».
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε το Σάββατο να επιβάλει «δασμούς 100%» στις καναδικές εισαγωγές προς τις ΗΠΑ αν επιτευχθεί εμπορική συμφωνία μεταξύ Καναδά και Κίνας, αφού ο Κάρνεϊ ανακοίνωσε μια προκαταρκτική συμφωνία στο Πεκίνο στα μέσα Ιανουαρίου.
