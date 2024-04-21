Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι καλωσόρισε σήμερα την έγκριση βοήθειας προς την Ουκρανία ύψους 60 δισ. δολαρίων από τη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, αλλά κάλεσε την Ουάσινγκτον να κάνει το νομοσχέδιο νόμο και να προχωρήσει στην πραγματική μεταφορά όπλων, λέγοντας πως όπλα μεγάλου βεληνεκούς και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας είναι οι μεγαλύτερες προτεραιότητες.

Σε συνέντευξη στο NBC, ο Ζελένσκι είπε πως η έγκριση του νομοσχεδίου θα στείλει ένα ισχυρό μήνυμα στη Ρωσία πως η Ουάσινγκτον στέκεται στο πλευρό του Κιέβου και πως δεν θα είναι "ένα δεύτερο Αφγανιστάν".

"Νομίζω πως η υποστήριξη αυτή θα ενισχύσει πραγματικά τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας και θα έχουμε μια ευκαιρία για νίκη" είπε ο Ζελένσκι μέσω διερμηνέα. Όμως κάλεσε επανειλημμένα τους Αμερικανούς νομοθέτες να αναλάβουν γρήγορα δράση για την έγκριση του νομοσχεδίου στη Γερουσία.

"Είναι πραγματικά ανάγκη να το φθάσουμε μέχρι το τελευταίο σημείο. Είναι ανάγκη να εγκριθεί από τη Γερουσία... έτσι ώστε να έχουμε κάποια χειροπιαστή βοήθεια για τους στρατιώτες στην πρώτη γραμμή το ταχύτερο δυνατό, όχι σε άλλους έξι μήνες", είπε ο Ζελένσκι.

Η αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε, με ευρεία υποστήριξη και από τα δύο κόμματα, ένα πακέτο 95 δισ. δολαρίων για τη χορήγηση βοήθειας ασφαλείας στην Ουκρανία, στο Ισραήλ και στην Ταϊβάν. Η βοήθεια για την Ουκρανία καθυστερούσε επί μήνες.

Το νομοσχέδιο πηγαίνει τώρα στη Γερουσία, η οποία είχε εγκρίνει ένα παρόμοιο μέτρο πριν από δύο μήνες. Αμερικανοί ηγέτες από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν μέχρι τον επικεφαλής της μειοψηφίας στη Γερουσία, τον Ρεπουμπλικανό Μιτς Μακόνελ, καλούν τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο της Βουλής Μάικ Τζόνσον να το προωθήσει για ψηφοφορία.

Η Γερουσία αναμένεται να ξεκινήσει την εξέταση του νομοσχεδίου μεθαύριο Τρίτη με ορισμένες προκαταρκτικές ψηφοφορίες το ίδιο απόγευμα. Η τελική έγκριση αναμένεται κάποια στιγμή την ερχόμενη εβδομάδα, η οποία θα ανοίξει τον δρόμο για την υπογραφή του από τον Μπάιντεν ώστε να καταστεί νόμος.

Πηγή: skai.gr

