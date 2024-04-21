Ισραήλ: Επίθεση με μαχαίρι σε στρατιώτες του IDF που βρίσκονταν σε φυλάκιο

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε πως οι στρατιώτες του πυροβόλησαν δύο Παλαιστίνιους που προσπάθησαν να τους πυροβολήσουν και να τους μαχαιρώσουν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη σήμερα και το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας δήλωσε πως και οι δύο άνδρες είναι νεκροί.

«Ένας από τους τρομοκράτες επιχείρησε να μαχαιρώσει στρατιώτες των IDF (των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων) που βρίσκονταν στην περιοχή, οι οποίοι ανταπάντησαν με πραγματικά πυρά και τον εξουδετέρωσαν», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός.

«Την ίδια ώρα, ο άλλος τρομοκράτης άνοιξε πυρ κατά των στρατιωτών, οι οποίοι ανταπάντησαν με πραγματικά πυρά και εξουδετέρωσαν και εκείνον».

Εικονολήπτης του Reuters είδε ένα πτώμα στο σημείο του περιστατικού -- μια διασταύρωση κοντά στην παλαιστινιακή πόλη Χεβρώνα.

Το παλαιστινιακό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων WAFA, επικαλούμενο τοπικές πηγές, ανέφερε πως ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν τους δύο άνδρες κοντά στην πόλη Χεβρώνα της Δυτικής Όχθης και πως πληρώματα ασθενοφόρων εμποδίστηκαν στην προσπάθειά τους να τους προσεγγίσουν.

Παλαιστινιακές πηγές ασφαλείας δήλωσαν στο WAFA πως οι δύο άνδρες, ηλικίας 18 και 19 ετών, πέθαναν και πως εξακολουθούν να μην μπορούν να πάρουν τα πτώματα των δύο ανδρών.

Η βία στη Δυτική Όχθη αυξανόταν ήδη πριν ξεκινήσει ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς στη Γάζα. Κλιμακώθηκε περαιτέρω με συχνές επιδρομές του στρατού σε οργανώσεις μαχητών, επιθέσεις Εβραίων εποίκων σε παλαιστινιακά χωριά και επιθέσεις Παλαιστινίων στον δρόμο.

Χθες, Σάββατο, οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν 14 Παλαιστίνιους στη διάρκεια επιδρομής στη Δυτική Όχθη, ενώ ένας οδηγός ασθενοφόρου σκοτώθηκε καθώς πήγαινε να παραλάβει έναν τραυματία από ξεχωριστή βίαιη επίθεση Εβραίων εποίκων, ανέφεραν οι παλαιστινιακές αρχές.

Οι ισραηλινές δυνάμεις ξεκίνησαν εκτεταμένη επιδρομή τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής στην περιοχή Νουρ Σαμς, κοντά στην πόλη Τούλκαρεμ και αντάλλασσαν πυρά με ένοπλους μαχητές μέχρι και χθες.

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι έχουν συλληφθεί και εκατοντάδες έχουν σκοτωθεί στη διάρκεια τακτικών επιχειρήσεων που διεξάγουν ο ισραηλινός στρατός και η αστυνομία στη Δυτική Όχθη από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου, κυρίως μέλη ένοπλων οργανώσεων, αλλά και νεαροί που πετούσαν πέτρες και πολίτες που δεν είχαν εμπλοκή σε επεισόδια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.