Η Ρωσία δήλωσε σήμερα πως η έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ επιπλέον βοήθειας ύψους 60,84 δισ. δολαρίων για την Ουκρανία δείχνει πως η Ουάσινγκτον προχωράει πιο βαθιά σε έναν υβριδικό πόλεμο με τη Ρωσία που θα καταλήξει σε ταπείνωση αντίστοιχη των πολέμων του Βιετνάμ ή του Αφγανιστάν.

Η πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία που διέταξε το 2022 ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει προκαλέσει τη χειρότερη κρίση στις σχέσεις της Ρωσίας με τη Δύση από την εποχή της κρίσης των πυραύλων της Κούβας το 1962, σύμφωνα με Ρώσους και Αμερικανούς διπλωμάτες.

Η αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε χθες με ευρεία διακομματική υποστήριξη ένα πακέτο ύψους 95 δισ. δολαρίων που παρέχει βοήθεια για την ασφάλεια της Ουκρανίας, του Ισραήλ και της Ταϊβάν.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε πως είναι σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν η Ουκρανία "να πολεμήσει μέχρι τον τελευταίο Ουκρανό", με επιθέσεις εναντίον των ρωσικού εδάφους και Ρώσων αμάχων μεταξύ άλλων.

"Η όλο και βαθύτερη εμβύθιση της Ουάσινγκτον στον υβριδικό πόλεμο εναντίον της Ρωσίας θα μετατραπεί σε ένα ηχηρό και ταπεινωτικό φιάσκο για τις Ηνωμένες Πολιτείες όπως στο Βιετνάμ και στο Αφγανιστάν", είπε η Ζαχάροβα.

Η Ρωσία, είπε, θα δώσει "μια απόλυτη και αποφασιστική απάντηση" στην κίνηση των ΗΠΑ να εμπλακούν περισσότερο στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο διευθυντής της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (CIA) Ουίλιαμ Μπερνς προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα πως χωρίς περισσότερη στρατιωτική υποστήριξη εκ μέρους των ΗΠΑ η Ουκρανία μπορεί να χάσει στο πεδίο της μάχης, όμως με υποστήριξη οι δυνάμεις του Κιέβου μπορεί να κρατηθούν φέτος.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποκλείσει κατ΄επανάληψη το ενδεχόμενο να στείλουν δικά τους στρατεύματα ή του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, η οποία μάχεται σε έναν εξαντλητικό πόλεμο με πυροβολικό και drone με τη Ρωσία κατά μήκος ενός ισχυρά οχυρωμένου μετώπου 1.000 χιλιομέτρων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχασαν τουλάχιστον 58.000 μέλη των ενόπλων δυνάμεών τους στον πόλεμο του Βιετνάμ (1955-75), που τελείωσε με τη νίκη του κομμουνιστικού Βόρειου Βιετνάμ και την κατάληψη του Νότου, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι σκοτώθηκαν.

Στον πόλεμο στο Αφγανιστάν (2001-2021), οι ΗΠΑ ανέφεραν τον θάνατο 2.459 ανθρώπων και τον τραυματισμό τουλάχιστον άλλων 20.000 στη σύγκρουση, η οποία τελείωσε με την αποχώρηση των υπό την ηγεσία των ΗΠΑ δυνάμεων του συνασπισμού και την επιστροφή στην εξουσία του κινήματος των ισλαμιστών ταλιμπάν.

Η Σοβιετική Ένωση έχασε 14.453 μέλη των ενόπλων δυνάμεών της στον πόλεμο στο Αφγανιστάν (1979-1989). Οι απώλειες αμάχων και στους δύο πολέμους στο Αφγανιστάν ήταν τεράστιες.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία

Η Ρωσία ελέγχει τώρα περίπου το 18% της Ουκρανίας --στο ανατολικό και νότιο τμήμα της γειτονικής της χώρας-- και αυξάνει σταδιακά έδαφος αφού η αντεπίθεση που εξαπέλυσε το Κίεβο το 2023 απέτυχε να σημειώσει οποιαδήποτε σημαντική πρόοδο εναντίον των ρωσικών στρατευμάτων οχυρωμένων πίσω από ναρκοπέδια πάνω από τα οποία περιπολούν drones και με βαρύ πυροβολικό να τους προστατεύει.

Η Ουκρανία παρακαλάει εδώ και μήνες τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεσμεύσουν περισσότερη βοήθεια και όπλα για να τη βοηθήσουν να πολεμήσει, αν και Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν πει πως η βοήθεια των ΗΠΑ δεν θα αλλάξει την τελική πορεία του πολέμου.

Η Ζαχάροβα είπε πως οι καθημερινοί άνθρωποι στην Ουκρανία "οδηγούνται με τη βία στη σφαγή σαν 'τροφή για τα κανόνια", όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν στοιχηματίζουν πλέον σε μια ουκρανική νίκη απέναντι στη Ρωσία. Η Ουάσινγκτον, είπε, ελπίζει πως η Ουκρανία θα μπορέσει να αντέξει μέχρι τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο.

Το πακέτο που ενέκρινε η αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων περιλαμβάνει μέτρα που θα επιτρέψουν στις ΗΠΑ να κατασχέσουν ρωσικά περιουσιακά στοιχεία αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων τα οποία έχουν παγώσει λόγω των κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας. Αυτό, είπε η Ζαχάροβα, συνιστά απλώς "κλοπή", προσθέτοντας πως οι πραγματικοί ωφελούμενοι του όλου πακέτου είναι οι αμυντικές εταιρίες των ΗΠΑ.

Οι ηγέτες της Δύσης και της Ουκρανίας έχουν πει πως ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι μια ιμπεριαλιστικού τύπου αρπαγή γης που δείχνει πως η μετασοβιετική Ρωσία αποτελεί μία από τις δύο μεγαλύτερες απειλές από ένα έθνος-κράτος στην παγκόσμια ασφάλεια, μαζί με την Κίνα.

Ο Πούτιν παρουσιάζει τον πόλεμο ως μέρος μιας πολύ ευρύτερης μάχης με τις ΗΠΑ η οποία όπως λέει αγνόησε τα συμφέροντα της Μόσχας μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991 και στη συνέχεια συνωμότησε προκειμένου να διαμελίσει τη Ρωσία και να αρπάξει τους φυσικούς πόρους της.

Η Δύση αρνείται ότι θέλει να καταστρέψει τη Ρωσία, η οποία με τη σειρά της αρνείται ότι σκοπεύει να εισβάλει σε οποιαδήποτε χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ.

