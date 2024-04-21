Ακόμα και εντός των επόμενων ημερών θα μπορούσε το Πεντάγωνο να μεταφέρει στρατιωτικό εξοπλισμό στην Ουκρανία εφόσον εγκριθεί από τη Γερουσία το νομοσχέδιο καθώς διαθέτει ένα δίκτυο αποθηκευτικών χώρων στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, στο οποίο υπάρχουν τα πυρομαχικά και τα εξαρτήματα αεράμυνας που χρειάζεται απεγνωσμένα το Κίεβο.

Οι ΗΠΑ θεωρούν ότι πρέπει να επισπεύσουν τη διαδικασία καθώς όπως δήλωσε ο διευθυντής της CIA, Μπιλ Μπερνς, την περασμένη εβδομάδα, χωρίς πρόσθετη βοήθεια από τις ΗΠΑ, η Ουκρανία θα μπορούσε να χάσει τον πόλεμο με τη Ρωσία μέχρι το τέλος αυτού του έτους.

Η Βουλή ενέκρινε χρηματοδότηση 61 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την κατεστραμμένη από τον πόλεμο χώρα το Σάββατο. Το νομοσχέδιο πηγαίνει τώρα στη Γερουσία, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει την εξέτασή του μεθαύριο Τρίτη με ορισμένες προκαταρκτικές ψηφοφορίες το ίδιο απόγευμα. Η τελική έγκριση αναμένεται κάποια στιγμή την ερχόμενη εβδομάδα, η οποία θα ανοίξει τον δρόμο για την υπογραφή του από τον Μπάιντεν ώστε να καταστεί νόμος.

Μετά την ψηφοφορία στη Βουλή, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του, αναφέροντας ότι η βοήθεια «θα εμποδίσει την επέκταση του πολέμου, θα σώσει χιλιάδες ζωές και θα βοηθήσει και τις δύο χώρες να γίνουν ισχυρότερες». Από την πλευρά του ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είπε ότι θα υπογράψει «αμέσως» την απόφαση.

Όπως εξηγεί ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Πατ Ράιντερ εάν συμβεί αυτό, «έχουμε ένα πολύ ισχυρό δίκτυο εφοδιαστικής που μας επιτρέπει να μεταφέρουμε υλικό πολύ γρήγορα».

Το Πεντάγωνο είχε προμήθειες έτοιμες εδώ και μήνες, αλλά δεν τις μετακινούσε καθώς είχε ήδη δαπανήσει όλη τη χρηματοδότηση που είχε χορηγήσει το Κογκρέσο για να στηρίξει την Ουκρανία, στέλνοντας όπλα, δαπανώντας χρήματα για συντήρηση, εκπαίδευση και ανταλλακτικά αξίας άνω των 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022 .

Πώς οι ΗΠΑ μπορούν να μεταφέρουν γρήγορα όπλα στην Ουκρανία

Όταν ανακοινωθεί το πακέτο βοήθειας για την Ουκρανία, τα όπλα θα παρασχεθούν μέσω της προεδρικής αρχής απόσυρσης, η οποία επιτρέπει στον στρατό να αποσύρει αμέσως τα αποθέματά του.

Η προεδρική αρχή απόσυρσης, ή PDA, όπως είναι γνωστό, επέτρεψε στον στρατό να στείλει πυρομαχικά αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, εκτοξευτές πυραύλων αεράμυνας, άρματα μάχης, οχήματα και άλλο εξοπλισμό στην Ουκρανία.

«Στο παρελθόν, έχουμε δει τα όπλα που μεταφέρονται μέσω της προεδρικής αρχής να φθάνουν μέσα σε λίγες μέρες», δήλωσε ο Μπραντ Μπάουμαν, διευθυντής στο Ίδρυμα για την Άμυνα των Δημοκρατιών.

Αυτά τα αποθέματα αποσύρονται από βάσεις ή εγκαταστάσεις αποθήκευσης στις ΗΠΑ ή από ευρωπαϊκές τοποθεσίες όπου οι ΗΠΑ έχουν ήδη αυξήσει τα όπλα για να μειώσουν τον χρόνο που θα χρειαστεί για την παράδοσή τους μόλις εγκριθεί η χρηματοδότηση.

Μείωση αποθεμάτων στις ΗΠΑ

Καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία παρατείνεται, οι ΗΠΑ άρχισαν να στέλνουν όλο και μεγαλύτερα, πιο ισχυρά και ακριβά συστήματα στο μέτωπο του πολέμου. Περιελάμβαναν ολόκληρα συστήματα αεράμυνας, τεθωρακισμένα οχήματα, εξελιγμένους πυραύλους — ακόμη και άρματα μάχης Abrams .

Η αντικατάσταση αυτών των συστημάτων κοστίζει περισσότερο με αποτέλεσμα ο στρατός να αυξήσει το χρέος του. Επιπλέον, ο στρατός σε ορισμένες περιπτώσεις επέλεξε να αντικαταστήσει παλαιότερα συστήματα που αποστέλλονται στην Ουκρανία με ακριβότερα, υψηλότερης τεχνολογίας στις ΗΠΑ.

Ως αποτέλεσμα, η ηγεσία του στρατού ενημέρωσε το Κογκρέσο ότι χωρίς την ψήφιση του νομοσχεδίου για την ξένη βοήθεια, θα τελειώσουν τα χρήματα και θα πρέπει να μετακινηθούν κεφάλαια από άλλους λογαριασμούς.

Η Γραμματέας Στρατού Christine Wormuth και ο στρατηγός Randy George, αρχηγός του επιτελείου του Στρατού, δήλωσαν ότι το τμήμα δεν θα είχε αρκετά χρήματα για να φέρει πίσω στις ΗΠΑ στρατεύματα που υπηρετούν στην Ευρώπη ή να εκπαιδεύσει μονάδες στις ΗΠΑ

Στρατιωτικές αποθήκες στις ΗΠΑ

Ο στρατός διαθέτει τεράστιες εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων στις ΗΠΑ για εκατομμύρια βλήματα πυρομαχικών όλων των μεγεθών, έτοιμα να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση πολέμου.

Για παράδειγμα, το εργοστάσιο πυρομαχικών του στρατού McAlester στην Οκλαχόμα εκτείνεται σε 45.000 στρέμματα που συνδέονται σιδηροδρομικώς και έχει την ικανότητα να μεταφέρει με εντολή του Προέδρου έως και 435 εμπορευματοκιβώτια με πυρομαχικά 15 τόνων.

Η εγκατάσταση είναι επίσης ένας σημαντικός χώρος αποθήκευσης για ένα από πυρομαχικά που χρησιμοποιείται ευρέως στο πεδίο της μάχης της Ουκρανίας, φυσίγγια οβίδας 155 mm.

Αποθέματα στην Ευρώπη

Σύμφωνα με στρατιωτικό αξιωματούχο των ΗΠΑ, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να στείλουν ορισμένα πυρομαχικά «σχεδόν αμέσως» στην Ουκρανία, επειδή υπάρχουν αποθήκες στην Ευρώπη.

Μεταξύ των όπλων που θα μπορούσαν να πάνε πολύ γρήγορα είναι τα βλήματα των 155 mm και άλλος εξοπλισμός πυροβολικού, μαζί με μερικά πυρομαχικά αεράμυνας.

Μια σειρά από τοποθεσίες σε όλη τη Γερμανία, την Πολωνία και άλλα ευρωπαϊκά κράτη βοηθούν επίσης την Ουκρανία να διατηρεί συστήματα που αποστέλλονται στο μέτωπο. Για παράδειγμα, η Γερμανία δημιούργησε έναν κόμβο συντήρησης για τον στόλο αρμάτων μάχης Leopard 2 του Κιέβου στην Πολωνία, κοντά στα ουκρανικά σύνορα.

Οι κοντινοί κόμβοι συντήρησης επιταχύνουν τον χρόνο διεκπεραίωσης για να γίνουν οι απαραίτητες επισκευές στα δυτικά συστήματα.

Έκκληση Ζελένσκι για γρήγορη έγκριση και μεταφορά όπλων στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι καλωσόρισε την έγκριση βοήθειας προς την Ουκρανία ύψους 60 δισ. δολαρίων από τη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, αλλά κάλεσε την Ουάσινγκτον να κάνει το νομοσχέδιο νόμο και να προχωρήσει στην πραγματική μεταφορά όπλων, λέγοντας πως όπλα μεγάλου βεληνεκούς και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας είναι οι μεγαλύτερες προτεραιότητες.

Σε συνέντευξη στο NBC, ο Ζελένσκι είπε πως η έγκριση του νομοσχεδίου θα στείλει ένα ισχυρό μήνυμα στη Ρωσία πως η Ουάσινγκτον στέκεται στο πλευρό του Κιέβου και πως δεν θα είναι "ένα δεύτερο Αφγανιστάν".

"Νομίζω πως η υποστήριξη αυτή θα ενισχύσει πραγματικά τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας και θα έχουμε μια ευκαιρία για νίκη" είπε ο Ζελένσκι μέσω διερμηνέα. Όμως κάλεσε επανειλημμένα τους Αμερικανούς νομοθέτες να αναλάβουν γρήγορα δράση για την έγκριση του νομοσχεδίου στη Γερουσία.

"Είναι πραγματικά ανάγκη να το φθάσουμε μέχρι το τελευταίο σημείο. Είναι ανάγκη να εγκριθεί από τη Γερουσία... έτσι ώστε να έχουμε κάποια χειροπιαστή βοήθεια για τους στρατιώτες στην πρώτη γραμμή το ταχύτερο δυνατό, όχι σε άλλους έξι μήνες", είπε ο Ζελένσκι.

Πηγή: skai.gr

