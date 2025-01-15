Ζελένσκι: Αναμένω από τον Τραμπ να συνεχίσει να ενισχύει την Ουκρανία μετά την ορκωμοσία του

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισήμανε σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Πολωνό ομόλογό του Ντόναλντ Τουσκ στη Βαρσοβία ότι αναμένει πως οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να ενισχύουν την Ουκρανία στον αγώνα τους μετά την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ.



Δήλωσε ότι η ανάπτυξη ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία θα μπορούσε να είναι μόνο μέρος των εγγυήσεων ασφαλείας και δεν θα επαρκούσε από μόνη της.



Ο Ζελένσκι είπε ότι σχεδιάζει να συζητήσει το θέμα με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.



Τόνισε ότι περίπου το 33 με 34% των όπλων της Ουκρανίας παράγονται εγχώρια. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, το Κίεβο και τη Βαρσοβία συζήτησαν επενδύσεις στην ουκρανική παραγωγή όπλων.



Επιβεβαίωσε την ανταλλαγή αιχμαλώτων με τη Ρωσία, τονίζοντας ότι το Κίεβο «έφερε σπίτι» 25 ανθρώπους.

Στο μεταξύ, σύμβουλοι του νεοεκλεγέντος προέδρου των ΗΠΑ παραδέχονται τώρα ότι θα χρειαστούν μήνες ή και περισσότερο για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, κάνοντας στροφή 180° μοιρών σε σχέση με τις αρχικές δεσμεύσεις του Ρεπουμπλικάνου.

Δύο συνεργάτες του Τραμπ, που έχουν συζητήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία με τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο, δήλωσαν στο Reuters ότι εκτιμούν πως θα χρειαστούν μήνες για την επίλυση της σύγκρουσης. Χαρακτήρισαν μάλιστα τις προηγούμενες δηλώσεις του Ρεπουμπλικάνου περί λύσης ήδη από την πρώτη ημέρα της ορκωμοσίας του έναν συνδυασμό προεκλογικών υποσχέσεων και έλλειψης κατανόησης της δυσκολίας της σύγκρουσης και του χρόνου που θα χρειαστεί για να συσταθεί η νέα κυβέρνηση.

