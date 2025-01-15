Η επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο θεωρείται μάλλον «κάτι καλό» στον κόσμο, αλλά πολύ λιγότερο στις χώρες της Δύσης, που είναι σύμμαχοι των ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις Διεθνείς Σχέσεις (ECFR) που δημοσιεύθηκε σήμερα (15/1).

Από την Ινδία μέχρι την Κίνα και από την Τουρκία μέχρι τη Βραζιλία, η πλειονότητα των πολιτών πιστεύει ότι η επιστροφή του Τραμπ, που αναλαμβάνει καθήκοντα τη Δευτέρα, θα είναι θετική για την ειρήνη στον κόσμο, για τη χώρα τους και για τους Αμερικανούς πολίτες - μια τάση ιδιαίτερα αισθητή στην Ινδία, με το 82% των ερωτηθέντων να κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση.

«Ο ειρηνευτικός λόγος του Τραμπ που αφορά την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή βρήκε απήχηση σε όλο τον κόσμο», εκτιμούν οι συντάκτες της έρευνας, που έγινε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στη Βρετανία.

Από την άλλη πλευρά, την άποψη αυτή δεν συμμερίζονται κάποιοι από τους πιο κοντινούς συμμάχους της Ουάσινγκτον: το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Νότια Κορέα.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (λαμβάνοντας υπόψιν τον μέσο όρο των αποτελεσμάτων στις 11 χώρες της ΕΕ στις οποίες διενεργήθηκε η έρευνα), μόνο το 22% των πολιτών πιστεύει ότι η επιστροφή του Τραμπ θα είναι «κάτι καλό» για τη χώρα τους και το 29% εκτιμά ότι θα ωφελήσει την παγκόσμια ειρήνη.

Η πλέον ισχυρή δυσπιστία απέναντι στον μελλοντικό πρόεδρο των ΗΠΑ καταγράφεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, με το 50% των ερωτηθέντων να έχει αρνητική άποψη.

Στην Ουκρανία, που βρίσκεται σε πόλεμο με τη Ρωσία, οι ερωτηθέντες είναι κατά πλειονότητα επιφυλακτικοί. Το 26% εξ αυτών πιστεύει ότι η επιστροφή του δισεκατομμυριούχου Αμερικανού στα πολιτικά πράγματα θα είναι «κάτι καλό» για τη χώρα του, αλλά το 55% δεν εκφράζει άποψη.

Η δημοσκόπηση έγινε τον Νοέμβριο του 2024, αμέσως μετά την εκλογή του Ντοναλντ Τραμπ, με δείγμα 28.549 ανθρώπων, σε 24 χώρες, εκ των οποίων 16 στην Ευρώπη (Βουλγαρία, Δανία, Εσθονία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία, Ρουμανία, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ουκρανία, Ρωσία, Ελβετία, Τουρκία) και 8 εκτός Ευρώπης (Ινδία, Βραζιλία, Ινδονησία, Κίνα, Σαουδική Αραβία, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και ΗΠΑ).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.