Η Ρωσία και η Ουκρανία προχώρησαν σε ανταλλαγή 25 αιχμαλώτων πολέμου ύστερα από διαπραγματεύσεις στις οποίες μεσολάβησαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δήλωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωση.

«Ύστερα από διαδικασία διαπραγμάτευσης, 25 Ρώσοι στρατιώτες επαναπατρίστηκαν από έδαφος ελεγχόμενο από το καθεστώς του Κιέβου. Σε αντάλλαγμα, 25 αιχμάλωτοι πολέμου των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων μεταφέρθηκαν» στην Ουκρανία, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου στο Telegram.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

