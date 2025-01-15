Σύμβουλοι Τραμπ: Θα χρειαστούν μήνες για να επιτευχτεί ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία

Σύμβουλοι του νεοεκλεγέντος προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παραδέχονται τώρα ότι θα χρειαστούν μήνες ή και περισσότερο για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, κάνοντας στροφή 180° μοιρών σε σχέση με τις αρχικές δεσμεύσεις του Ρεπουμπλικάνου.

Δύο συνεργάτες του Τραμπ, που έχουν συζητήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία με τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο, δήλωσαν στο Reuters ότι εκτιμούν πως θα χρειαστούν μήνες για την επίλυση της σύγκρουσης. Χαρακτήρισαν μάλιστα τις προηγούμενες δηλώσεις του Ρεπουμπλικάνου περί λύσης ήδη από την πρώτη ημέρα της ορκωμοσίας του έναν συνδυασμό προεκλογικών υποσχέσεων και έλλειψης κατανόησης της δυσκολίας της σύγκρουσης και του χρόνου που θα χρειαστεί για να συσταθεί η νέα κυβέρνηση.

Οι δηλώσεις αυτές ακολουθούν τα σχόλια του απεσταλμένου του Τραμπ για την Ουκρανία, του αντιστράτηγου Κιθ Κέλογκ, ο οποίος σε συνέντευξή του στο Fox News την προηγούμενη εβδομάδα επεσήμανε ότι είναι πιθανό να έχει μια «λύση» για τον πόλεμο μέσα σε 100 ημέρες.

Όμως και η εκτίμηση αυτή του Κέλογκ «είναι υπερβολικά αισιόδοξη», σημείωσε ο Τζον Χερμπστ πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ουκρανία ο οποίος τώρα βρίσκεται στο Atlantic Council.

«Ο Τραμπ πρέπει να πείσει τον (Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ) Πούτιν ότι υπάρχουν μειονεκτήματα στην αδιαλλαξία του», σημείωσε.

Μέχρι τις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου ο Τραμπ δήλωσε πολλές φορές ότι θα έχει έτοιμη μια συμφωνία μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας ήδη από την πρώτη ημέρα που θα βρεθεί στον Λευκό Οίκο.

Στα τέλη Οκτωβρίου όμως άλλαξε λίγο ρητορική και άρχισε να λέει ότι θα επιλύσει την κρίση «πολύ γρήγορα». Μετά τις εκλογές ο Ρεπουμπλικάνος υποχώρησε ακόμη περισσότερο, λέγοντας συχνά απλώς ότι «θα επιλύσει» την κρίση, χωρίς να αναφέρεται σε χρονοδιάγραμμα. Εξάλλου έχει πει ότι ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία θα είναι δυσκολότερος από την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας για τη Λωρίδα της Γάζας.

Η Ρωσία από την πλευρά της έχει στείλει διαφορετικά μηνύματα σχετικά με το ενδεχόμενο ειρηνευτικής συμφωνίας, χαιρετίζοντας τυχόν άμεσες συνομιλίες με τον Τραμπ, απορρίπτοντας όμως κάποιες προτάσεις των συμβούλων του.

«Τίποτα το ενδιαφέρον»

Η Ρωσία έχει καταγράψει νίκες στο πεδίο της μάχης τους τελευταίους μήνες, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι ο Πούτιν έχει κάθε λόγο να καθυστερεί μια συμφωνία καθώς προσπαθεί να θέσει υπό τον έλεγχό του μεγαλύτερο μέρος του ουκρανικού εδάφους.

Ο Χερμπστ αναφέρθηκε στις δηλώσεις που έκανε νωρίτερα τον Ιανουάριο ο Ρώσος πρεσβευτής στον ΟΗΕ Βασίλι Νεμπένζια, ο οποίος επεσήμανε ότι τα ειρηνευτικά σχέδια των συμβούλων του Τραμπ δεν έχουν «τίποτα το ενδιαφέρον».

Αν και δεν είναι ξεκάθαρες οι λεπτομέρειες του ειρηνευτικού σχεδίου του Τραμπ, οι σύμβουλοί του σε γενικές γραμμές στηρίζουν τον αποκλεισμό της Ουκρανίας από το ΝΑΤΟ, τουλάχιστον για το άμεσο μέλλον, και το πάγωμα της γραμμής του μετώπου.

Οι περισσότεροι σύμβουλοι του Τραμπ επιθυμούν επίσης να δοθούν εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία, μέσω, για παράδειγμα, μιας αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης στην οποία θα περιπολούν ευρωπαϊκά στρατεύματα.

Μέχρι στιγμής οι απόπειρες της ομάδας του Τραμπ να τερματίσουν τον πόλεμο προσκρούουν στην πραγματικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο ο Κέλογκ αναγκάστηκε να αναβάλει επίσκεψή του στο Κίεβο που είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί πριν την ορκωμοσία του Ρεπουμπλικάνου.

«Πιστεύω ότι δεν είναι σωστό να συναντηθώ (με τον Πούτιν) παρά μετά τις 20, πράγμα που μισώ διότι καθημερινά άνθρωποι – πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι – σκοτώνονται», σχολίασε ο Τραμπ στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την προηγούμενη εβδομάδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

