Η αστυνομία του Κοσόβου έκανε έφοδο σε δέκα σερβικούς δήμους και έκλεισε όλα τα γραφεία της τοπικής αυτοδιοίκησης που βρισκόταν υπό τον έλεγχο του Βελιγραδίου.

Πρόκειται για δήμους που βρίσκονται στο κεντρικό Κόσοβο και όπου η πλειονότητα του πληθυσμού είναι Σέρβοι. Σ' αυτούς τους δήμους από τότε που η Σερβία έχασε το έλεγχο του Κοσόβου, με την είσοδο των νατοϊκών δυνάμεων το 1999, λειτουργούσαν υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης που ανήκαν διοικητικά στο σερβικό κράτος.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Τζελάλ Σβέτσλα, η επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών της κυβέρνησης του Κοσόβου για αποκλεισμό των παράλληλων θεσμών του σερβικού κράτους που λειτουργούν στο Κόσοβο από το 1999.

«Όπως έχουμε δεσμευτεί, δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα παράλληλο θεσμό, πόσο μάλλον εγκληματικό, της Σερβίας να παραβιάζει το Σύνταγμα και το κράτος δικαίου στη χώρα μας», αναφέρει στη δήλωση του ο υπουργός Εσωτερικών του Κοσόβου.

Παράλληλα με το κλείσιμο των γραφείων της τοπικής αυτοδιοίκησης, η αστυνομία έβαλε λουκέτο και σε υποκαταστήματα σερβικών τραπεζών και δημόσιων οργανισμών της Σερβίας (Σερβικά ταχυδρομεία, Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ταμείο Κοινωνικής Αρωγής, κ.α.).

Το επίσημο Βελιγράδι καταδίκασε το κλείσιμο των σερβικών δομών και καταγγέλλει προσπάθεια τρομοκράτησης του σερβικού πληθυσμού στο Κόσοβο.

Ο πρωθυπουργός Μίλος Βούτσεβιτς ανέφερε ότι «το Βελιγράδι παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης» στο Κόσοβο.

«Θα λάβουμε όλα τα μέτρα για να προστατεύσουμε τον σερβικό πληθυσμό από τις νέες επιθέσεις του Αλμπίν Κούρτι (σ.σ. πρωθυπουργός του Κοσόβου), ο οποίος προφανώς μετέτρεψε την προεκλογική του εκστρατεία σε συνέχιση της τρομοκράτησης του λαού μας», δήλωσε ο Βούτσεβιτς.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Σερβίας Μάρκο Τζούριτς εκτίμησε ότι η αστυνομική επιχείρηση στο Κόσοβο αποτελεί «επικίνδυνη κλιμάκωση».

«Αυτές οι κινήσεις δεν είναι απλώς μια επίθεση εναντίον των σερβικών θεσμών, αλλά μια σαφής προσπάθεια υπονόμευσης των συλλογικών δικαιωμάτων και της εθνικής ταυτότητας των Σέρβων στο Κόσοβο», έγραψε ο Τζούριτς στον λογαριασμό του στο Instagram.

Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση του Κοσόβου το 2024 προχώρησε στο κλείσιμο όλων των δομών του σερβικού κράτος στο βόρειο Κόσοβο.

Ο πρωθυπουργός Άλμπιν Κούρτι υποσχέθηκε ότι μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του θα διαλύσει όλες τις δομές του σερβικού κράτους. Η θητεία της σημερινής κυβέρνησης τελειώνει στις 9 Φεβρουαρίου, όταν θα πραγματοποιηθούν βουλευτικές εκλογές στο Κόσοβο, και κατά γενική εκτίμηση η σημερινή αστυνομική επιχείρηση αποτελεί προεκλογική κίνηση του Κούρτι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

