Ένα θρίλερ εξελίσσεται τις τελευταίες ώρες αναφορικά με τις προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα καθώς Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι αναφέρουν ότι η Χαμάς έδωσε το «πράσινο φως» στην πρόταση που παρουσίασαν οι διαπραγματευτές του Κατάρ, με το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού ωστόσο να μην επιβεβαιώνει την εξέλιξη.

Ειδικότερα, ανακοίνωση του γραφείου του Νετανιάχου προς τους δημοσιογράφους αναφέρει ότι «σε αντίθεση με τις αναφορές», η Χαμάς δεν έχει ακόμη παράσχει στους διαπραγματευτές την τελική απάντησή της στο περίγραμμα της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός-απελευθερώσης ομήρων

Ωστόσο, Ισραηλινοί αξιωματούχοι είπαν στα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ότι η συμφωνία θα υπογραφεί απόψε και ότι αναμένεται κοινή δήλωση σήμερα ή αύριο.

Αυτό σημαίνει ότι εάν η συμφωνία εγκριθεί από το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο σήμερα το απόγευμα ή αύριο, με μια περίοδο 24-48 ωρών για να επιτραπούν οι προσφυγές κατά της συμφωνίας στο Ανώτατο Δικαστήριο, η εφαρμογή θα μπορούσε να ξεκινήσει άμεσα και οι πρώτοι όμηροι ενδέχεται να απελευθερωθούν την Κυριακή.

«Υπάρχει μια σημαντική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία απελευθέρωσης των ομήρων στην Ντόχα. Ο στρατιωτικός ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα, Μοχάμεντ Σινουάρ, έδωσε το «πράσινο φως», ανέφερε το ισραηλινό μέσο Walla News επικαλούμενο Ισραηλινό αξιωματούχο.

Ο Μοχάμεντ Σινουάρ είναι ο αδερφός του δολοφονηθέντος ηγέτη της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ και πιστεύεται ότι πλέον είναι ο επικεφαλής της Χαμάς στη Γάζα.

Παράλληλα, παλαιστινιακή πηγή ανέφερε στο δημόσιο ισραηλινό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό Kan ότι υπήρξε μια σημαντική πρόοδος στις συνομιλίες στο Κατάρ και η συμφωνία πιθανότατα θα υπογραφεί μέχρι αύριο.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι η σημαντική εξέλιξη επιτεύχθηκε σε μια συνάντηση των ηγετών της Χαμάς που έγινε νωρίς το πρωί, όπου σχεδόν όλα τα ζητήματα διευθετήθηκαν, συμπεριλαμβανομένου εκείνου των χαρτών.

Η Χαμάς είχε θέσει ως όρο να κατατεθούν χάρτες της έκτασης από την οποία θα αποχωρήσουν οι ισραηλινές δυνάμες.

Πώς θα λειτουργήσει η κατάπαυση του πυρός

Το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός αναμένεται να εφαρμοστεί σε τρία στάδια, μόλις ανακοινωθεί η συμφωνία.

Οι λεπτομέρειες εξακολουθούν να εξετάζονται από τις δύο πλευρές μέχρι να οριστικοποιηθεί μια συμφωνία.

Πρώτο στάδιο

Κατά το πρώτο στάδιο αναμένεται να απελευθερωθούν 34 όμηροι, που είναι πολίτες, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστίνιων κρατουμένων.

Τρεις όμηροι θα απελευθερωθούν αμέσως, ενώ οι υπόλοιποι σε διάστημα έξι εβδομάδων.

Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου, τα ισραηλινά στρατεύματα θα αρχίσουν επίσης να αποσύρονται από κατοικημένες περιοχές στη Γάζα.

Σύμφωνα με την παλαιστινιακή πλευρά, οι λεπτομερείς διαπραγματεύσεις για το δεύτερο και το τρίτο στάδιο θα ξεκινήσουν τη 16η ημέρα της κατάπαυσης του πυρός.

Δεύτερο στάδιο

Στο δεύτερο στάδιο, θα απελευθερωθούν οι υπόλοιποι όμηροι, στρατιώτες και έφεδροι, με αντάλλαγμα Παλαιστίνιους κρατούμενους.

Από τους 1.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους που φέρεται να έχει συμφωνήσει το Ισραήλ ότι θα απελευθερώσει, περίπου 190 εκτίουν ποινές 15 ετών ή και περισσότερο. Ισραηλινός αξιωματούχος είπε στο BBC ότι όσοι καταδικάστηκαν για φόνο δεν θα απελευθερωθούν.

Σε αυτό το στάδιο, το Ισραήλ θα επιτρέψει στους εκτοπισμένους που βρίσκονται τώρα στα νότια της Γάζας να επιστρέψουν στο βορρά.

Σχεδόν όλος ο πληθυσμός των 2,3 εκατομμυρίων της Γάζας αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τα σπίτια του λόγω των μαχών.

Τρίτο στάδιο

Το τρίτο και τελευταίο στάδιο θα περιλαμβάνει την ανοικοδόμηση της Γάζας - κάτι που θα μπορούσε να πάρει χρόνια.

Ισραηλινός αξιωματούχος είπε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν σε μια ζώνη ασφαλείας εντός της Γάζας κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε κατάπαυσης του πυρός.

