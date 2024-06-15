Δύσκολη αναμένεται να είναι η εφετινή χρονιά για την ελληνική μελισσοκομία, μιας και ο κλάδος είναι άμεσα πληττόμενος από την κλιματική αλλαγή. Παράλληλα, τα φαινόμενα ελληνοποιήσεων μελιού από χώρες όπως η Κίνα και η Ουκρανία, που διατίθενται προς πώληση σε σημαντικά χαμηλότερη τιμή από τα ελληνικά, έχουν κάνει πολλούς μελισσοκόμους να «σηκώσουν τα χέρια ψηλά», ζητώντας από την πολιτεία να αντιμετωπίσει τα ζητήματα.

«Η ελληνική αγορά έχει "βουλιάξει" από τα "ελληνοποιημένα" μέλια, με αποτέλεσμα τα ελληνικά μέλια να έχουν υποτιμηθεί» δήλωσε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδας (ΟΜΣΕ), Κώστας Λεονταράκης.

Προβλήματα έχουν προκαλέσει και οι εισαγωγές ουκρανικού μελιού σύμφωνα με τον ίδιο, το οποίο εισέρχεται στην ευρωπαϊκή αγορά χωρίς δασμούς.

Τα ελληνικά μέλια, αν και ποιοτικά, συνήθως έρχονται σε δεύτερη μοίρα με τον ίδιο να σημειώνει ότι «υπάρχουν νομοθετικά κενά. Υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμού αλλά πρέπει να ενεργοποιηθούν και να "ρίξουν" πρόστιμα εκεί που πρέπει».

Πάντως το φαινόμενων των παράνομων τυποποιήσεων μελιού δεν αποτελεί μόνο ελληνικό φαινόμενο. Αντίστοιχα προβλήματα έχουν και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προς την αναζήτηση λύσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στη δημιουργία μιας νέας πλατφόρμας για το μέλι. Σε αυτή εμπειρογνώμονες από όλη την Ε.Ε. θα μπορούν να υποβάλλουν τις απόψεις τους για την γνησιότητα και την ιχνηλασιμότητα του προϊόντος, ώστε να αντιμετωπιστεί η «μάστιγα» της νόθευσης του μελιού.

Η κλιματική αλλαγή

Τα τελευταία χρόνια η κλιματική αλλαγή γίνεται ολοένα και πιο εμφανής σε πολλές περιοχές της χώρας. Οι απασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα είναι αυτοί που έχουν βιώσει από «πρώτο χέρι» τα αποτελέσματα της, όπως φάνηκε και από τις καταστροφικές φωτιές του περασμένου καλοκαιριού αλλά και από τις πλημμύρες που έπληξαν τη Θεσσαλία.

«Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Δεν μπορεί ένας ζωντανός οργανισμός όπως είναι η μέλισσα, μιας και η ίδια δεν μπορεί να προσαρμοστεί στις μεγάλες και απότομες αλλαγές του κλίματος και των θερμοκρασιών» σημείωσε ο Πρόεδρος της ΟΜΣΕ.

Αντίστοιχη είναι και η κατάσταση για τον μελισσοκόμο. Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη για τους επαγγελματίες του κλάδου στη νησιωτική χώρα. «Το φαινόμενο είναι πιο εμφανές σε όλα τα νησιά της χώρας όπου υπάρχει μελισσοκομία αλλά και στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Πρόκειται για περιοχές όπου είναι κυρίως θυμαρότοποι, το οποίο θυμάρι πλέον δεν υπάρχει» σημείωσε.

Επιπλέον, οι μελισσοκόμοι των νησιών δεν έχουν το πλεονέκτημα να «βοσκήσουν» τα μελίσσια τους σε άλλες περιοχές, μιας και η πρόσβαση σε νέους τόπους, είναι πιο δύσκολη έως αδύνατη.

Σύμφωνα με τον κ. Λεονταράκη οι υψηλές θερμοκρασίες εκτός από τα παραπάνω προβλήματα, προκαλούν στις μέλισσες «λιμοκτονία». Αυτό έχει ως αποτέλεσμα εκτός από χαμηλή συγκομιδή μελιού, να υπάρχει και απώλεια ζωικού κεφαλαίου. «Θα ξεκινήσουμε την πιστοποίηση αυτών των καταστροφών πανελλαδικά. Θέλουμε η πολιτεία να μας ακούσει και να μας βοηθήσει με κάποια έκτακτη στήριξη» ανέφερε.

Μειωμένο έως και 60% το εισόδημα

Οι καταστροφικές φωτιές και πλημμύρες του περασμένου έτους, είχαν ως αποτέλεσμα το εισόδημα των μελισσοκόμων να υποστεί μείωση έως και 60%» είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της ΟΜΣΕ.

Και πρόσθεσε «με τη ξηρασία που επικρατεί ήδη, υπολογίζουμε ότι το εισόδημα μπορεί να μειωθεί έως και 80%». Τέλος, σύμφωνα με τον κ. Λεονταράκη τη φετινή χρονιά αναμένεται να εκλείψει το θυμαρίσιο μέλι από την αγορά, ενώ ίδιος κίνδυνος υπάρχει και για το πευκόμελο. «Θυμαρίσιο μέλι δε θα υπάρχει. Η περίοδος αυτή με τον καύσωνα είναι κρίσιμο, ενώ υπάρχει ρίσκο να μην εμφανιστεί και πευκόμελο» είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

