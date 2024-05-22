Το δικό του κέρινο ομοίωμα στο διάσημο Μουσείο Μαντάμ Τισό του Λονδίνου απέκτησε ο Γαλλοαμερικανός ηθοποιός Τιμοτέ Σαλαμέ (Timothée Chalamet).

Η κέρινη φιγούρα του Τιμοτέ Σαλαμέ, που φιλοτεχνήθηκε επιμελώς για εννέα μήνες, αποτυπώνει το χαρακτηριστικό στυλ του σταρ φορώντας μία δημιουργία που δώρισε ο οίκος Alexander McQueen και που είχε επιλέξει ο ίδιος να φορέσει στην πρεμιέρα του «Dune: Part One» στο Λονδίνο το 2021.

«Κομψός, ταλαντούχος και χωρίς να φοβάται να δείξει συναισθήματα εκτός οθόνης, ο Σαλαμέ αμφισβητεί το τι σημαίνει να είσαι πρωταγωνιστής στο Χόλιγουντ το 2024» ανέφερε, μεταξύ άλλων, σε δήλωσή της η studio manager του θρυλικού μουσείου Jo Kinsey και προσθέτει.

the wait is over... 👀 TIMOTHÉE CHALAMET here from Friday 🤭 24.05.24 pic.twitter.com/LxSQzeaRLB — Madame Tussauds London (@MadameTussauds) May 22, 2024

Η ικανότητά του να υποδύεται διάφορους χαρακτήρες που είναι συμπεριληπτικοί, προσωπικοί και ευάλωτοι, ενώ παράλληλα να καταρρίπτει τα αναμενόμενα κοινωνικά πρότυπα ως άνδρας σταρ του Χόλιγουντ που βρίσκεται στο προσκήνιο, είναι ο λόγος για τον οποίο αποτελεί συνεχές θέμα συζήτησης και για τον οποίο οι θαυμαστές του, τον αγαπούν.

Είναι τιμή μας να τον απαθανατίζουμε στο Λονδίνο και που είμαστε οι πρώτοι που σμιλεύουμε και διαμορφώνουμε αυτά τα διάσημα ζυγωματικά και αυτές τις μπούκλες».

Το κέρινο ομοίωμα του πρωταγωνιστή θα βρίσκεται στο χώρο του μουσείου μαζί με τις φιγούρες της συμπρωταγωνίστριας του στην ταινία «Dune» Ζεντάγια (Zendaya), του Ντουέιν Τζόνσον (Dwayne Johnson) και του Λεονάρντο Ντι Κάπριο (Leonardo DiCaprio) από τις 24 Μαΐου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

