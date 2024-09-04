Ζάκυνθος: Νεκρή σε τροχαίο η αδελφή του Βρετανού πυγμάχου, Κάλουμ Σίμπσον

Τραγικό θάνατο βρήκε η 20χρονη αδελφή του γνωστού Βρετανού πυγμάχου Κάλουμ Σίμπσον σε τροχαίο δυστύχημα στη Ζάκυνθο.

Σύμφωνα με τη σπαρακτική ανάρτηση του πρωταθλητή στο Instagram, το κορίτσι βρισκόταν στο νησί για διακοπές, όταν στις αρχές του Αυγούστου, τραυματίστηκε στο τροχαίο, με αποτέλεσμα να νοσηλευτεί για δέκα μέρες σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας χάνοντας δυστυχώς τη «μάχη για τη ζωή».

«Η καρδιά μου είναι απολύτως συντετριμμένη που λέω ότι η όμορφη μικρή μου αδελφή, Λίλι Ρέι, είχε ένα τροχαίο ατύχημα ενώ βρισκόταν για διακοπές στη Ζάκυνθο. Μεταφέρθηκε αεροπορικώς στην Αθήνα και πέρασε 10 ημέρες στη ΜΕΘ, αλλά πάρα τις βέλτιστες προσπάθειες των ιατρικών ομάδων, η Λίλι κατέληξε», ανέφερε.

«Θα συνεχίσω να την κάνω περήφανη. Πάντα θα σε αγαπώ», έγραψε μεταξύ άλλων στη λεζάντα σειράς φωτογραφιών με την αδελφή του, που ανήρτησε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: skai.gr

