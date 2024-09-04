Δύο μήνες απομένουν για τις αμερικανικές εκλογές για το 2024 και οι προεκλογική κούρσα βρίσκεται σε εξέλιξη με ανάμεικτες ωστόσο προοπτικές σε 6 κρίσιμες πολιτείες, σύμφωνα με νέες δημοσκοπήσεις του CNN που διενεργήθηκαν από την SSRS σε κάθε πολιτεία.

Όπως φαίνεται στις δημοσκοπήσεις η αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις έχει ένα πλεονέκτημα έναντι του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Ουισκόνσιν και το Μίσιγκαν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προβάδισμα στην Αριζόνα. Διχασμένοι φαίνεται πως είναι οι πιθανοί ψηφοφόροι σε Τζόρτζια, Νεβάδα και Πενσυλβάνια.

Σε καθεμία από αυτές, κατά μέσο όρο το 15% των πιθανών ψηφοφόρων υποστηρίζει ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμη σίγουρα ποιον υποψήφιο θα επιλέξει, υποδηλώνοντας ότι ένα σημαντικό ποσοστό ψηφοφόρων θα μπορούσε να αλλάξει γνώμη καθώς προχωράνε οι μέρες και οι προεκλογικές εκστρατείες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το 50% των πιθανων ψηφοφόρων στο Ουισκόνσιν επιλέγει Χάρις και το 44% Τραμπ. Στο Μίσιγκαν το 48% στηρίζει Χάρις και το 43% Τραμπ. Στην Αριζόνα, ο Τραμπ βρίσκεται στο 49% έναντι 44% της Χάρις. Στη Τζόρτζια και τη Νεβάδα, το 48% στηρίζει την Χάρις και το 47% τον Τραμπ. Στην Πενσυλβάνια, οι υποψήφιοι ισοβαθμούν στο 47%. Οι δημοσκοπήσεις, που διενεργήθηκαν μετά το Εθνικό Συνέδριο των Δημοκρατικών τον Αύγουστο, αντανακλούν αποτελέσματα μεταξύ πιθανών ψηφοφόρων που προσδιορίζονται μέσω ενός συνδυασμού προηγούμενης εκλογικής συμπεριφοράς και τρέχουσας πρόθεσης ψήφου.

Οι Πολιτείες - κλειδιά

Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι πολιτείες Πενσυλβάνια και Τζόρτζια αναδεικνύονται ως κεντρικοί παράγοντες στην εκλογική αναμέτρηση για την πορεία κάθε υποψηφίου προς τον Λευκό Οίκο. Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν «κατέκτησε» και τις παραπάνω έξι πολιτείες το 2020, κερδίζοντας την Τζόρτζια με λίγο λιγότερο από 12.000 ψήφους και την Αριζόνα με λίγο περισσότερο από 10.000 ψήφους. Αν η Κάμαλα Χάρις κρατούσε τις νίκες του Μπάιντεν το 2020 εκτός αυτών των έξι πολιτειών και είχε το Ουισκόνσιν και το Μίσιγκαν, μια νίκη στην Πενσυλβάνια συν μια μόνο εκλογική ψήφος από οπουδήποτε αλλού θα της έδινε την προεδρία.

Εάν ο Τραμπ κρατήσει τη Βόρεια Καρολίνα -μια πολιτεία την οποία κέρδισε το 2020 και η οποία θεωρείται ευρέως πεδίο μάχης στη φετινή αναμέτρηση- οι νίκες στην Τζόρτζια και την Πενσυλβάνια θα τον έφερναν στην κορυφή, ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί στο Ουισκόνσιν, το Μίσιγκαν ή τη Νεβάδα. Σε αυτό το σενάριο, ακόμη και η Αριζόνα, όπου κατέχει επί του παρόντος ένα μικρό προβάδισμα, δεν θα ήταν απαραίτητη για να κερδίσει ο Τραμπ άλλη μια θητεία ως πρόεδρος.

Η ανάδειξη της Κάμαλα Χάρις ως υποψήφια για την προεδρία του Δημοκρατικού Κόμματος, αντικαθιστώντας τον Μπάιντεν, άλλαξε κάποια πράγματα στην προεδρική κούρσα αλλά άφησε και ίδια κάποια άλλα. Τα οικονομικά ζητήματα, τα οποία αποτελούσαν ένα αξιοσημείωτο αδύναμο σημείο για τον Μπάιντεν, παραμένουν ένα από τα σημαντικότερα θέματα για τους υποψήφιους ψηφοφόρους. Κατά μέσο όρο το 39% των πιθανών ψηφοφόρων σε όλες τις πολιτείες επιλέγουν την οικονομία ως το κύριο θέμα τους, με την προστασία της δημοκρατίας να ακολουθεί μέσο όρο 25%. Ωστόσο, η Χάρις έχει καταφέρει να ψαλιδίσει σημαντικά τη διαφορά με τον Τραμπ οσον αφορά τα ζητήματα της οικονομίας, σε σχέση με τη διαφορά που είχε δημιουργηθεί επί Μπάιντεν. Σύμφωνα με τις τρέχουσες δημοσκοπήσεις, ο Τραμπ είναι πιο αξιόπιστος από την Χάρις για την οικονομία κατά 8 μονάδες κατά μέσο όρο.

Ο Τραμπ διατηρεί ωστόσο, ένα ευρύ πλεονέκτημα ως πιο αξιόπιστος για τη διαχείριση της μετανάστευσης, ενώ η Χάρις έχει ενισχύσει το προβάδισμα έναντι του Μπάιντεν ως πιο αξιόπιστη για το χειρισμό των αμβλώσεων και των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων, με τις γυναίκες σε αυτές τις έξι πολιτείες να την προτιμούν κατά μέσο όρο 27 ποσοστιαίες μονάδες.

Σχεδόν σε όλες αυτές τις πολιτείες, οι πιθανοί ψηφοφόροι είναι πιο κατάλληλοι να περιγράψουν τον Τραμπ από την Χάρις ότι έχει ξεκάθαρα σχέδια πολιτικής για να λύσει τα προβλήματα της χώρας (οι ψηφοφόροι μοιράζονται ομοιόμορφα σε αυτό το ζήτημα στο Ουισκόνσιν και το Μίσιγκαν), αλλά οι ψηφοφόροι σε αυτές τις πολιτείες ταλάντευσης περιγράφουν σε μεγάλο βαθμό την Χάρις. Περίπου οι μισοί σε κάθε πολιτεία (μεταξύ 46% και 51%) λένε ότι οι απόψεις και οι πολιτικές του Τραμπ είναι τόσο ακραίες που αποτελούν απειλή για τη χώρα, ενώ περίπου 4 στους 10 (μεταξύ 37% και 42%) λένε το ίδιο για τις θέσεις του Χάρις.

Όσον αφορά τους ανεξάρτητους ψηφοφόρους, των οποίων οι προτιμήσεις στην προεδρική κούρσα ποικίλλουν σημαντικά από πολιτεία σε πολιτεία, είναι πιθανό να δείξουν ότι θα μπορούσαν να αλλάξουν γνώμη για την κούρσα- περίπου το ένα τέταρτο των ανεξάρτητων πιθανών ψηφοφόρων ή και περισσότερο αισθάνονται έτσι σε όλες τις πολιτείες. Επίσης είναι πιο πιθανό από τους άλλους ερωτηθέντες να υποστηρίξουν ότι πιστεύουν πως ούτε η Χάρις ούτε ο Τραμπ θα ενώσουν τη χώρα αντί να τη διχάσουν (33% κατά μέσο όρο σε όλες τις πολιτείες το λένε αυτό), ότι κανένας από τους δύο δεν έχει σαφή πολιτικά σχέδια για την επίλυση των προβλημάτων της χώρας (31% κατά μέσο όρο) και ότι κανένας εκ των δύο δεν ενδιαφέρεται για τα πραγματικά προβλήματα των ανθρώπων (26% κατά μέσο όρο).

Τζόρτζια και Πενσυλβάνια

Τόσο η Τζόρτζια όσο και η Πενσυλβάνια παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, με μικρά περιθώρια και διψήφια ποσοστά πιθανών ψηφοφόρων - 12% στην Τζόρτζια και 16% στην Πενσυλβάνια - γεγονός που υποδηλώνει ότι οι ψηφοφόροι δεν έχουν ακόμη αποφασίσει τι θα ψηφίσουν και μάλιστα είναι εξαιρετικά πιθανό να αλλάξουν γνώμη.

Οι μαύροι ψηφοφόροι αποτελούν βασικό μπλοκ και στις δύο πολιτείες, ιδιαίτερα στη Τζόρτζια, και σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, η Χάρις βρίσκεται στο 85% μεταξύ των μαύρων πιθανών ψηφοφόρων στην Τζόρτζια και στο 84% στην Πενσυλβάνια. Και στις δύο πολιτείες, ωστόσο, οι μαύροι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι εκφράζουν λιγότερα κίνητρα να ψηφίσουν στις φετινές εκλογές σε σχέση με τους λευκούς ψηφοφόρους.

Στη Τζόρτζια, το 61% των εγγεγραμμένων μαύρων ψηφοφόρων λέει ότι έχει εξαιρετικά κίνητρα να ψηφίσει σε σύγκριση με το 70% των λευκών ψηφοφόρων και στην Πενσυλβάνια, μόλις το 56% των μαύρων ψηφοφόρων δηλώνει ότι έχει βαθιά κίνητρα να ψηφίσει σε σύγκριση με το 72% των λευκών ψηφοφόρων.

Και στις δύο πολιτείες υπάρχουν σημαντικά χάσματα μεταξύ των δύο φύλων όσον αφορά την προεδρική προτίμηση, με την Χάρις να προηγείται με διψήφιο ποσοστό μεταξύ των πιθανών ψηφοφόρων γυναικών και στις δύο πολιτείες, ενώ ο Τραμπ έχει αντίστοιχα μεγάλο προβάδισμα μεταξύ των πιθανών ανδρών ψηφοφόρων. Η Χάρις διευρύνει ελαφρώς το προβάδισμά της και στις δύο πολιτείες μεταξύ των γυναικών των προαστίων, ξεπερνώντας τον Τραμπ κατά 16 μονάδες στην Τζόρτζια και κατά 18 μονάδες στην Πενσυλβάνια.

Η Χάρις έχει την πλειοψηφία των πιθανών ψηφοφόρων κάτω των 35 ετών και στις δύο πολιτείες, καθώς προηγείται με 59% έναντι 36% στην Πενσυλβάνια και 54% έναντι 41% στην Τζόρτζια. Οι νεότεροι ψηφοφόροι στην Αριζόνα δηλώνουν οριακά υπέρ του Τραμπ: το 48% των πιθανών ψηφοφόρων κάτω των 35 ετών δηλώνουν ότι υποστηρίζουν τον Τραμπ, έναντι 42% που στηρίζουν τη Χάρις. Στη Νεβάδα, ωστόσο, το 54% των πιθανών ψηφοφόρων αυτής της ηλικιακής ομάδας στηρίζουν Χάρις έναντι 39% του Τραμπ.

Οι λευκοί ψηφοφόροι χωρίς πτυχίο κολεγίου και στις δύο πολιτείες τάσσονται ευρέως υπέρ του Τραμπ, ιδίως στην Τζόρτζια, όπου περίπου 7 στους 10 τον υποστηρίζουν. Οι λευκοί ψηφοφόροι που έχουν πτυχία κολλεγίου τετραετούς φοίτησης, ωστόσο, μοιράζονται σε αντίθετες κατευθύνσεις στις δύο πολιτείες. Στην Πενσυλβάνια, τάσσονται σε γενικές γραμμές υπέρ της Χάρις, 59% έναντι 37%, ενώ στην Τζόρτζια είναι σταθερά στο στρατόπεδο του Τραμπ, 65% έναντι 32%. Αυτή η δυναμική είναι παρόμοια με το χάσμα που παρατηρείται στις δημοσκοπήσεις του 2020.

Πού προηγείται η Χάρις και γιατί

Το προβάδισμα της Χάρις στο Ουισκόνσιν και το Μίσιγκαν οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στους πιθανούς ψηφοφόρους που προσανατολίζονται προς το Δημοκρατικό Κόμμα, οι οποίοι τώρα στηρίζουν τη Χάρις σε ποσοστά 96% στο Μίσιγκαν και 95% στο Ουισκόνσιν.

Η δημοσκόπηση του CNN τον Μάρτιο του 2024 στο Μίσιγκαν, που διενεργήθηκε αφού ο Τραμπ και ο Μπάιντεν είχαν εξασφαλίσει αρκετούς αντιπροσώπους για να κερδίσουν τις υποψηφιότητες των κομμάτων τους, έδειξε ότι μόνο το 75% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων των Δημοκρατικών και των ψηφοφόρων που κλίνουν προς τους Δημοκρατικούς εξέφρασαν την υποστήριξή τους στον Μπάιντεν.

Και στις δύο πολιτείες, η υποστήριξη της Χάρις μεταξύ ορισμένων βασικών ομάδων της βάσης του Δημοκρατικού Κόμματος μοιάζει με εκείνη της νίκης του Μπάιντεν το 2020. Η Χάρις προηγείται του Τραμπ μεταξύ των γυναικών πιθανών ψηφοφόρων (55% έναντι 38% στο Ουισκόνσιν, 54% έναντι 38% στο Μίσιγκαν), των λευκών ψηφοφόρων με πτυχίο κολεγίου (62% έναντι 31% στο Ουισκόνσιν, 52% έναντι 41% στο Μίσιγκαν) και με 86% έναντι 11% μεταξύ των μαύρων πιθανών ψηφοφόρων στο Μίσιγκαν (το μέγεθος του δείγματος για τους μαύρους πιθανούς ψηφοφόρους δεν είναι αρκετά μεγάλο για να αναφερθεί στο Ουισκόνσιν).

Στο Μίσιγκαν, οι ψηφοφόροι κάτω των 35 ετών μοιράζονται 43% για τη Χάρις και 42% για τον Τραμπ. Στο Ουισκόνσιν, το ποσοστό τους είναι 49% για τη Χάρις και 42% για τον Τραμπ.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο ενθουσιασμός μεταξύ της βάσης των Δημοκρατικών μπορεί να είναι ένας παράγοντας και στις δύο πολιτείες. Στο Μίσιγκαν, το 72% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων που είναι ευθυγραμμισμένοι με τους Δημοκρατικούς δηλώνουν ότι έχουν εξαιρετικά κίνητρα να ψηφίσουν, από 58% που ήταν τον Μάρτιο, ενώ οι αριθμοί μεταξύ των ψηφοφόρων που ευθυγραμμίζονται με το GOP παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητοι, δηλαδή περίπου 7 στους 10.

Αριζόνα και Νεβάδα

Η Αριζόνα, όπου ο Τραμπ έχει συνολικά ένα μικρό προβάδισμα, είναι η μόνη πολιτεία όπου η Χάρις δεν φαίνεται να έχει την υποστήριξη των Λατίνων ψηφοφόρων, των νεότερων ψηφοφόρων και των λευκών ψηφοφόρων με πτυχίο πανεπιστημίου. Η αντίθεση με τη Νεβάδα καταδεικνύει τη διαφορά.

Στη Νεβάδα, οι Λατίνοι πιθανοί ψηφοφόροι στρέφονται προς τη Χάρις, 57% προς 37%, ενώ στην Αριζόνα είναι μοιρασμένοι, 49% η Χάρις έναντι 43% του Τραμπ. Οι λευκοί ψηφοφόροι και στις δύο πολιτείες στρέφονται προς τον Τραμπ με διψήφια ποσοστά (56% προς 39% στην Αριζόνα, 55% προς 41% στη Νεβάδα). Η Χάρις κερδίζει τους λευκούς ψηφοφόρους με πτυχίο πανεπιστημίου στη Νεβάδα, 56% προς 41%, ενώ αντίστοιχα οι εν λόγω ψηφοφόροι μοιράζονται ισομερώς, 47% έκαστος, στην Αριζόνα.

Οι νεότεροι ψηφοφόροι στην Αριζόνα «σπάνε» οριακά υπέρ του Τραμπ: το 48% των πιθανών ψηφοφόρων ηλικίας κάτω των 35 ετών δηλώνουν ότι υποστηρίζουν τον Τραμπ, έναντι 42% τη Χάρις. Στη Νεβάδα, ωστόσο, οι πιθανοί ψηφοφόροι αυτής της ηλικιακής ομάδας μοιράζονται 54% υπέρ της Χάρις έναντι 39% υπέρ του Τραμπ.

Το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων στην Αριζόνα εμφανίζεται μικρότερο από ότι σε άλλες πολιτείες, με τις γυναίκες να «μοιράζονται» 48% στην Χάρις έναντι 45% στον Τραμπ, ενώ οι άνδρες κινούνται σε ποσοστό 55% υπέρ Τραμπ έναντι 41% υπέρ της Χάρις. Στη Νεβάδα, η Χάρις έχει προβάδισμα 16 ποσοστιαίων μονάδων μεταξύ των πιθανών ψηφοφόρων του γυναικείου φύλου. Μεταξύ των ανδρών πιθανών ψηφοφόρων στη Νεβάδα, ο Τραμπ έχει προβάδισμα 18 ποσοστιαίων μονάδων, 57% έναντι 39%.

Πηγή: skai.gr

