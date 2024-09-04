Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν σήμερα ότι επιβάλλουν κυρώσεις σε έξι στελέχη της δημόσιας ρωσικής τηλεόρασης RT, μεταξύ των οποίων είναι και η διευθύντρια σύνταξης Μαργκαρίτα Σιμονιάν, καθώς επίσης και σε Ρώσους χάκερ και μια μη κυβερνητική οργάνωση που συνδέεται με το Κρεμλίνο, που κατηγορούνται από την Ουάσινγκτον για απόπειρα παρέμβασης στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Οι κυρώσεις αφορούν συνολικά δέκα πρόσωπα και δύο οντότητες, διευκρίνισε το υπουργείο Οικονομικών στην ανακοίνωσή του. Η Ουάσινγκτον κατονόμασε τους υπεύθυνους της ομάδας των «χάκερ του Κρεμλίνου» RaHDit καθώς και τη ΜΚΟ Dialog που φέρεται ότι χρησιμοποιεί μέσα τεχνητής νοημοσύνης «για να διασπείρει παραπληροφόρηση κατά τις προεκλογικές εκστρατείες στις ΗΠΑ».

Ξεχωριστά, ο υπουργός Δικαιοσύνης Μέρικ Γκάρλαντ ανακοίνωσε ότι ασκήθηκε δίωξη σε δύο στελέχη της RT ενώ κατασχέθηκαν και 32 ονόματα ιστοσελίδων (domain name) που συνδέονται με τη Ρωσία και φέρονται ότι επιχείρησαν να παρέμβουν στις αμερικανικές εκλογές και να επηρεάσουν το αποτέλεσμα. Σύμφωνα με το FBI, οι ιστότοποι αυτοί προσπαθούσαν να υπονομεύσουν τη στήριξη της αμερικανικής κοινής γνώμης προς την Ουκρανία, στον πόλεμό της με τη Ρωσία.

Τα ονόματα αυτών των δύο στελεχών της RT περιλαμβάνονται και στη λίστα των κυρώσεων του υπουργείου υπουργείου Οικονομικών.

Η Σιμονιάν και άλλοι κατηγορούνται από την Ουάσινγκτον ότι στρατολογούσαν κρυφά influencer σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης για να διαδώσουν μηνύματα του Κρεμλίνου και να επηρεάσουν την αμερικανική κοινή γνώμη.

Νωρίτερα, η Ρωσίδα βουλευτής Μαρία Μπούτινα χαρακτήρισε «ανοησίες» τις κατηγορίες αυτές, εξηγώντας ότι η Μόσχα δεν πιστεύει ότι έχει σημασία ποιος θα κερδίσει τις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου. «Ο μοναδικός νικητής στις αμερικανικές εκλογές είναι η αμερικανική, ιδιωτική στρατιωτική βιομηχανία», υποστήριξε.

Η ρωσική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε ένα αίτημα για κάποιο σχόλιο. Η Μόσχα έχει δηλώσει κατ’ επανάληψη ότι δεν αναμιγνύεται στις αμερικανικές εκλογές.

Η RT απάντησε με ειρωνεία. «Τρία πράγματα είναι βέβαια στη ζωή: ο θάνατος, οι φόροι και η ανάμιξη της RT στις αμερικανικές εκλογές», σχολίασε στο πρακτορείο Reuters.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης είχε προειδοποιήσει πρόσφατα ότι η Ρωσία παραμένει απειλή για τις προεδρικές εκλογές. Αμερικανοί αξιωματούχοι σχολίαζαν ότι η Ρωσία δεν έχει αλλάξει προτιμήσεις από τις προηγούμενες εκλογές, αφήνοντας να εννοηθεί ότι τάσσεται υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ. Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η Μόσχα προσπάθησε να βοηθήσει τον Τραμπ τόσο στις εκλογές του 2016, όταν νίκησε τη Χίλαρι Κλίντον, όσο και σε εκείνες του 2020, όταν ηττήθηκε από τον Τζο Μπάιντεν.

Τον περασμένο μήνα το FBI έκανε έρευνα στα σπίτια δύο Αμερικανών που έχουν δεσμούς με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Ρωσίας: πρόκειται για τον Σκοτ Ρίτερ, πρώην επιθεωρητή οπλικών συστημάτων του ΟΗΕ και τον Ντιμίτρι Σάιμς, σύμβουλο της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ το 2016.

Η αμερικανική κυβέρνηση κατηγορεί επίσης το Ιράν για απόπειρα επηρεασμού του εκλογικού αποτελέσματος με κυβερνοεπιθέσεις τόσο εναντίον του Τραμπ όσο και εναντίον της Χάρις. Οι συνεργάτες του Τραμπ λένε ότι η Τεχεράνη ευθύνεται για τη διαρροή εγγράφων της εκστρατείας του σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι η Κίνα δεν σχεδιάζει να παρέμβει στις προεδρικές εκλογές υπέρ του ενός ή του άλλου υποψηφίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

