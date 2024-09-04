Πυροβολισμοί σε Λύκειο στη Τζόρτζια: Δεν θα γίνει ο κανόνας, δηλώνει ο Μπάιντεν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να δεχθούν ότι οι φονικοί πυροβολισμοί στα σχολεία της χώρας "γίνονται ο κανόνας", δήλωσε ο Τζο Μπάιντεν λέγοντας ότι "θρηνεί" για τον θάνατο αρκετών ανθρώπων μετά τους πυροβολισμούς σε λύκειο κοντά στην Ατλάντα.

"Αυτό που θα έπρεπε να ήταν μια χαρούμενη έναρξη της σχολικής χρονιάς στο Γουίντερ της Τζόρτζια, μετατρέπεται σε μια φρικτή υπενθύμιση: η ένοπλη βία συνεχίζει να καταστρέφει τις ζωές των συμπολιτών μας", πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, καλώντας εκ νέου το Κογκρέσο να δράσει, κυρίως απαγορεύοντας τα τουφέκια.

Ο Αμερικανός υπουργός Δικαιοσύνης Μέρικ Γκάρλαντ μίλησε για "ανείπωτη τραγωδία" μετά τους πυροβολισμούς που ερρίφθησαν σε λύκειο της Τζόρτζια.

"Είμαι συντετριμμένος για τις οικογένειες που επλήγησαν από αυτή την ανείπωτη τραγωδία", δήλωσε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, χωρίς να αναφέρει απολογισμό θυμάτων.

Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για αρκετούς νεκρούς.

"Τέσσερις νεκροί. Εννέα άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε διάφορα νοσοκομεία με τραύματα. Ο ύποπτος κρατείται και είναι ζωντανός", δήλωσε στην πλατφόρμα Χ το Γραφείο Ερευνών της Τζόρτζια.

Σύμφωνα με το δίκτυο CNN, ο δράστης φέρεται να είναι ένας 14χρονος έφηβος.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η μόνη ανεπτυγμένη χώρα στον κόσμο που πλήττεται συχνά από περιστατικά με πυροβολισμούς στα σχολεία, μια μάστιγα που ευνοείται από την εξάπλωση των προσωπικών όπλων.

Τον Μάιο του 2022, 19 παιδιά και δύο εκπαιδευτικοί ήταν τα θύματα του φρικτού μακελειού στο σχολείο τους στο Ουβάλντε του Τέξας, το οποίο διέπραξε ένας 18χρονος χρησιμοποιώντας ένα τουφέκι που ήταν νόμιμα αγορασμένο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν σταματά να καταγγέλλει την "επιδημία" της βίας των πυροβόλων όπλων και προτρέπει συχνά το Κογκρέσο να αναλάβει δράση.

Πλέον, ο αριθμός των θυμάτων πρέπει να είναι ιδιαίτερα μεγάλος ή οι συνθήκες να είναι ιδιαίτερα σημαντικές για να προκαλούν τα περιστατικά αυτά με πυροβολισμούς το ενδιαφέρον των εθνικών μέσων ενημέρωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.