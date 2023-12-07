Υπουργός Εξωτερικών Ισραήλ: «Κίνδυνος για την παγκόσμια ειρήνη» η θητεία του ΓΓ του ΟΗΕ

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ χαρακτήρισε «κίνδυνο για την παγκόσμια ειρήνη» τη «θητεία» του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, λίγες ώρες αφού ο Αντόνιο Γκουτέρες κίνησε σπάνια διαδικασία στο Συμβούλιο Ασφαλείας για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

«Το αίτημά του να ενεργοποιηθεί το άρθρο 99 (σ.σ. του Χάρτη του ΟΗΕ) και η έκκλησή του για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα αποτελούν υποστήριξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και υποστήριξη στις δολοφονίες ηλικιωμένων, στις απαγωγές βρεφών και στους βιασμούς γυναικών», ανέφερε ο Έλι Κόεν μέσω X (του πρώην Twitter).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

