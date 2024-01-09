Νεκρός δίπλα σε ένα δρόμο κοντά στο Shakhty, στο Ροστόφ της Ρωσίας εντοπίστηκε ο κορυφαίος Ρώσος δημοσιογράφος Αλεξάντρ Ράιμπιν.



Ο 39χρονος είναι ο τελευταίος κρίκος σε μια μεγάλη αλυσίδα μυστηριωδών θανάτων δημοσιογράφων και ολιγαρχών εν μέσω του πολέμου του Πούτιν εναντίον της Ουκρανίας.

για τις καθυστερήσεις στην ανοικοδόμηση της κατεστραμμένης από τον πόλεμο πόλης.με βάση την αυτοψία, σύμφωνα με τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.Οι τραπεζικές του κάρτες και τα τιμαλφή του δεν είχαν αφαιρεθεί.- αλλά απογοητεύτηκε από τη λεγόμενη «Ρωσική Άνοιξη»., συμπεριλαμβανομένων ειδησεογραφικών δικτύων υπέρ του Πούτιν.Στις 30 Δεκεμβρίου, είπε στους τηλεθεατές από τη Μαριούπολη: «Υπάρχουν "γιγαντιαία χρήματα" εδώ,. Η προσωπική μου εντύπωση - δεν κατηγορώ κανέναν για τίποτα… είναι ότι υπάρχει μια γιγαντιαία διαφθορά σε εξέλιξη στη Μαριούπολη, την οποία ο ρωσικός στρατός κατέλαβε με σφοδρές μάχες την άνοιξη του 2022».«Το 2023, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι σε καμία περίπτωση ευκολότερο για τους κατοίκους της Μαριούπολης από το 2022, δυστυχώς».Ο 39χρονος δεσμεύτηκε

