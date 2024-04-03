Υπό πίεση η Βρετανία να σταματήσει την πώληση όπλων στο Ισραήλ

Οι πιέσεις εντείνονται σήμερα στη βρετανική κυβέρνηση ώστε να επανεξετάσει ή και να διακόψει τις πωλήσεις όπλων στο Ισραήλ, μετά τον θάνατο στη Γάζα επτά εργαζομένων ανθρωπιστικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων ήταν και τρεις Βρετανοί, γεγονός που προκάλεσε την οργή του Λονδίνου.

Σύμφωνα με μια έκθεση που δημοσιοποιήθηκε τον Ιανουάριο από ανθρωπιστικές οργανώσεις, ένα μεγάλο μέρος του οπλισμού που χρησιμοποιεί το Ισραήλ στη Γάζα, στον πόλεμο εναντίον της Χαμάς, περιλαμβάνει εξαρτήματα προερχόμενα από τη Βρετανία.

Το αντιπολιτευόμενο κόμμα SNP (Σκωτικό Εθνικό Κόμμα υπέρ της ανεξαρτησίας της Σκωτίας) και οι Φιλελεύθεροι-Δημοκράτες (κεντρώοι), καθώς και πολλοί βουλευτές του κυβερνώντος Συντηρητικού κόμματος, ζήτησαν να διακοπούν αμέσως οι εξαγωγές αυτές, μετά το ισραηλινό πλήγμα που σκότωσε επτά μέλη της μη κυβερνητικής οργάνωσης World Central Kitchen (WCK). Μεταξύ των θυμάτων ήταν οι Βρετανοί Τζον Τσάπμαν, 57 ετών, Τζέιμς Χέντερσον, 33 ετών και Τζέιμς Κίρμπι, 47 ετών.

«Είναι απολύτως απαράδεκτο να ξέρεις ότι τα βρετανικά όπλα μπορεί να χρησιμοποιηθούν για πλήγματα σαν αυτά εκεί», σχολίασε ο ηγέτης των Φιλελεύθερων-Δημοκρατών Εντ Ντέιβι.

Τηρώντας πιο επιφυλακτική στάση, το Εργατικό Κόμμα, το φαβορί για τη νίκη στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές, επανέλαβε το αίτημά του προς την κυβέρνηση να δώσει στη δημοσιότητα τη νομική αξιολόγησή της όσον αφορά τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από το Ισραήλ στη Γάζα. «Εάν συμπεραίνεται (στην έκθεση αυτή) ότι υπάρχει σαφής κίνδυνος να χρησιμοποιηθούν τα βρετανικά όπλα στο πλαίσιο μιας σοβαρής παραβίασης του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, είναι καιρός να διακόψουμε την πώληση αυτών των όπλων», εκτίμησε ο Ντέιβιν Λάμι, που είναι αρμόδιος για τις διεθνείς υποθέσεις.

Όταν ρωτήθηκε για το θέμα αυτό από την εφημερίδα The Sun, ο πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ διαβεβαίωσε ότι για τις εξαγωγές όπλων ακολουθείται μια «πολύ προσεκτική διαδικασία» με μια σειρά «κανόνων και διαδικασιών που η χώρα πρέπει πάντα να σέβεται».

Χθες ο Σούνακ ζήτησε από τον Ισραηλινό ομόλογό του, τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, να διεξαχθεί ανεξάρτητη έρευνα για τον θάνατο των εθελοντών της WCK και των αμάχων στη Γάζα. Ζήτησε επίσης να ληφθούν αμέσως μέτρα για να διευκολυνθεί το έργο των ανθρωπιστικών οργανώσεων και να προστατευθούν οι άμαχοι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

