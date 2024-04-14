Η Αίγυπτος ενεργοποίησε την αντιαεροπορική της άμυνα

Η αντιαεροπορική αεράμυνα της Αιγύπτου βρίσκεται σε κατάσταση υψίστου συναγερμού, όπως μεταδίδει το αιγυπτιακό τηλεοπτικό δίκτυο Al-Qahera News, επικαλούμενο υψηλόβαθμο αξιωματούχο των υπηρεσιών ασφαλείας, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη επίθεση του Ιράν με drones και πυραύλους εναντίον του Ισραήλ.

Ομάδα διαχείρισης κρίσεων παρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασης και ενημερώνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τον πρόεδρο Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό.

Η Αίγυπτος ήταν η πρώτη αραβική χώρα που εξομάλυνε τις σχέσεις της με το γειτονικό Ισραήλ, το 1979.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

